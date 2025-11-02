Xuân Son có tin vui

Sau gần một năm điều trị chấn thương gãy chân tại AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Sơn nhiều khả năng sẽ được HLV Kim Sang-sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11, dù anh vẫn chưa thi đấu chính thức trận nào cho CLB kể từ ngày hồi phục.

Xuân Sơn mới chỉ có khoảng 15 phút ra sân trong trận giao hữu giữa Nam Định FC và PVF CAND vào đầu tháng 10.

Theo tìm hiểu, HLV Kim Sang-sik muốn tận mắt kiểm tra thể lực và phong độ của chân sút từng bùng nổ tại AFF Cup 2024. Trước khi dính chấn thương nghiêm trọng ở trận chung kết, Xuân Sơn là một trong những cái tên nổi bật nhất của đội tuyển khi ghi tới 7 bàn và có 2 pha kiến tạo chỉ sau 5 trận đấu.

Xuân Son nhiều khả năng trở lại tuyển Việt Nam sau gần 1 năm

Sự trở lại của Xuân Sơn được xem là tín hiệu tích cực với hàng công Việt Nam. Dẫu vậy, Xuân Sơn vẫn đang trong quá trình hồi phục hoàn toàn, được theo dõi sát sao bởi đội ngũ y tế. Anh thể hiện tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực tập luyện để sớm lấy lại phong độ đỉnh cao như trước.

Việc Xuân Sơn góp mặt trong danh sách tuyển Việt Nam lần này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực kiên cường vượt qua chấn thương, mà còn là lời khẳng định của HLV Kim Sang-sik đội tuyển luôn mở cửa cho những cầu thủ có khát khao cống hiến.