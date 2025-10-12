Đây rồi, Xuân Son trở lại rồi!

Sau gần 10 tháng vắng bóng vì chấn thương nghiêm trọng, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã chính thức tái xuất sân cỏ trong màu áo CLB Nam Định, mang đến tín hiệu cực kỳ tích cực cho cả đội bóng thành Nam lẫn đội tuyển Việt Nam.

Ở trận đấu tập của Nam Định FC ngày 11/10, Xuân Son được HLV tung vào sân trong khoảng 15 phút cuối. Dù chỉ thi đấu ngắn ngủi, chân sút sinh năm 1997 vẫn để lại dấu ấn rõ rệt với những pha di chuyển thông minh và khả năng cầm bóng tự tin.

Xuân Son đã thi đấu trở lại

Trước đó, Xuân Son gặp chấn thương gãy xương chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan. Ca chấn thương khiến anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu suốt gần một năm. Đây là tổn thất lớn cho cả CLB Nam Định lẫn đội tuyển quốc gia.

Sau thời gian dài điều trị và tập phục hồi tại trung tâm y học thể thao, Xuân Son đã trở lại tập luyện bình thường, được đội ngũ y tế xác nhận đạt trạng thái thể lực tốt. CLB Nam Định cho biết sẽ đưa anh trở lại thi đấu dần dần trong giai đoạn lượt về mùa giải V-League 2025–2026 để đảm bảo an toàn và cảm giác bóng tốt nhất.

Sự trở lại của Xuân Son được giới chuyên môn đánh giá là "cú hích tinh thần" cho hàng công của tuyển Việt Nam, vốn đang thiếu một trung phong đẳng cấp. Nếu tiếp tục duy trì phong độ và thể lực ổn định, chân sút 28 tuổi hoàn toàn có thể tái xuất trong danh sách triệu tập của đội tuyển ở các giải đấu quốc tế sắp tới.