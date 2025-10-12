Văn Toàn bị em gái "dí" KPI cưới vợ, "đẩy thuyền" cật lực với Hoà Minzy

Mới đây, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa có chuyến công tác TP.HCM - Hà Nội nhưng anh lại khiến cô em gái Nguyễn Nụ "phát bực" chỉ vì… quá hướng nội. Trên story cá nhân, em gái Văn Toàn chia sẻ ảnh hai anh em ngồi trên chuyến bay cùng nhau, kèm dòng than thở đầy tâm trạng: "Ý là 2 anh em ở TP. Hồ Chí Minh 4 ngày, mà chỉ ăn cùng nhau duy nhất 1 bữa cơm ở khách sạn. Job ai nấy chạy, 1 người hướng nội đi với người hướng ngoại kiểu vậy á. Có cô em nào kéo ổng đi chơi đi, lười ra ngoài kinh khủng"...

Văn Toàn khiến em gái phát bực vì tính cách quá hướng nội

Lời "bóc phốt" anh trai hài hước của Nguyễn Nụ nhanh chóng khiến fan bật cười. Nhiều người đùa rằng, Văn Toàn đi công tác mà như "ẩn tu", khiến cô em chỉ biết cầu mong có cô gái nào đủ sức lôi anh ra khỏi nhà. Chưa dừng lại ở đó, cô em gái hot nhất làng bóng đá Việt còn tiếp tục đăng thêm một bài khác để "giục cưới" anh trai, than trời rằng: "Một đứa không chịu lấy chồng, một anh cũng chưa chịu lấy vợ lun. Cần gả gấp. Lấy vợ đê Nguyễn Văn Toàn. Chán cảnh này lắm rồi".

Cầu thủ Văn Toàn liên tục bị em gái giục lấy vợ

Đi kèm là bữa cơm gia đình giản dị, với bóng Văn Toàn vẫn ngồi im bấm điện thoại - chuẩn phong cách hướng nội. Từ chuyện "dí" KPI "anh trai chưa chịu lấy vợ", netizen lại được phen "đào" lại loạt khoảnh khắc đáng yêu của Nguyễn Nụ - cô em gái nổi tiếng là "thuyền trưởng" đẩy thuyền Văn Toàn và Hoà Minzy nhiệt tình nhất.

Khoảng 4 tháng trước, Nguyễn Nụ từng đăng tải bức ảnh chụp cùng Hoà Minzy và bố mẹ tại một buổi tiệc, kèm dòng caption ẩn ý tự ví màn hội ngộ như "lễ kết nạp con dâu mới".

Ngay lập tức, cư dân mạng rần rần "đẩy thuyền", hy vọng cặp đôi bạn thân 10 năm thân thiết nổi đình đám showbiz và bóng đá Việt - Văn Toàn và Hoà Minzy - có thể "về chung một nhà". Dưới phần bình luận, loạt lời trêu như: "Chốt đơn chị dâu Hòa Minzy rồi còn gì!", "Em gái bật đèn xanh rõ quá rồi Toàn ơi!", "Em gái đẩy thuyền cỡ này thì phải cập bến thôi"...

Hoà Minzy chụp ảnh cùng bố mẹ và em gái Văn Toàn, được ví như "con dâu mới" của gia đình

Dù chỉ là màn tương tác vui vẻ giữa anh em trong nhà, nhưng cứ mỗi lần Nguyễn Nụ "lên sóng", netizen lại được dịp "mở tiệc" đẩy thuyền. Có vẻ như, người sốt ruột chuyện cưới xin của Văn Toàn nhất lúc này không phải fan, mà chính là em gái anh - "thuyền trưởng" Nguyễn Nụ!

Dù bị dí KPI lấy vợ, Văn Toàn vẫn độc thân bền vững



