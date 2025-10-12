Nhan sắc đời thường xinh như công chúa của cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt vừa được tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” năm 2025

Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội vừa tuyên dương các gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2025, trong đó vận động viên bắn cung Đỗ Thị Ánh Nguyệt được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong lĩnh vực thể thao.

Cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt được tuyên dương gương "Thanh niên sống đẹp"

Ánh Nguyệt ngồi cùng ca sĩ Đức Phúc

Đỗ Thị Ánh Nguyệt đang là một trong những gương mặt sáng giá nhất của bắn cung Việt Nam không chỉ bởi tài năng vượt trội mà còn bởi nhan sắc cuốn hút, đầy năng lượng.

Sinh năm 2001 tại Hưng Yên, Ánh Nguyệt từng theo học bóng rổ trước khi bén duyên với môn bắn cung, một bước ngoặt định mệnh giúp cô tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Năm 2019, cô gái trẻ gây tiếng vang khi giành huy chương đồng giải vô địch châu Á, qua đó đoạt vé tham dự Olympic Tokyo 2020, trở thành một trong những cung thủ đầu tiên của Việt Nam góp mặt ở Thế vận hội. Bốn năm sau, Ánh Nguyệt tiếp tục khẳng định vị thế khi giành suất tham dự Olympic Paris 2024, đánh dấu hai kỳ Olympic liên tiếp có mặt.

Ánh Nguyệt cực ngầu khi ra sân thi đấu

Nữ VĐV có thành tích đáng nể

Không chỉ ghi dấu bằng thành tích, Đỗ Thị Ánh Nguyệt còn được người hâm mộ ưu ái gọi là "hot girl bắn cung" nhờ vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ. Gương mặt thanh thoát, nụ cười tươi tắn cùng phong thái tự tin giúp Ánh Nguyệt luôn nổi bật dù trên sân đấu hay đời thường. Ngoài giờ tập luyện, cô thường chia sẻ hình ảnh với phong cách trẻ trung, năng động, mang đậm cá tính của một vận động viên hiện đại.