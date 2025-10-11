Dàn trai xinh gái đẹp nô nức “check-in” tại VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Từ sáng sớm 11/10, khu vực nhận BIB, race-kit và khắp các gian hàng đã đông kín người. Trong dòng runner háo hức, nổi bật là những gương mặt quen thuộc từ cộng đồng chạy bộ và mạng xã hội. Các hot runner cùng nhiều trai xinh gái đẹp không thể bỏ qua dịp "trẩy hội" hiếm có, tấp nập thả dáng ghi lại những khoảnh khắc "đắt giá" trong không gian đầy sắc hồng của giải chạy.

Nụ cười, năng lượng và tinh thần tích cực lan tỏa khắp không gian, biến khu vực làm thủ tục nhận BIB thành một "sàn runway" ngẫu hứng của những gương mặt rạng rỡ, khỏe khoắn.

"Không chỉ là một giải chạy, đây là một lễ hội thực thụ với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, nơi mọi người được truyền cảm hứng để sống khỏe, sống vui", chia sẻ của một runner đến từ TP.HCM trong lúc check-in.

Bên cạnh cộng đồng runner hừng hực khí thế, sự xuất hiện của nhiều gương mặt nổi bật như MC, hot blogger hay các Elite Runner Miền Tây… đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Họ không chỉ đến để thi đấu, mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, chia sẻ trải nghiệm "chạm thịnh vượng" tại Phố thịnh vượng VPBank ngay trong khuôn viên sự kiện.

Tại đây, không khí sôi động lan tỏa với loạt hoạt động hấp dẫn tại các gian hàng VPBank Prime, VPBank Diamond, VPBank SME, "trạm" VPBank CommCredit, FE CREDIT với các trải nghiệm game thực tế ảo (VR), thử sức với pickleball 3D, thả bóng "ziczac ball", minigame "ghép thông điệp" trên màn hình cảm ứng hay đạp xe thắp sáng thương hiệu. Những khoảnh khắc vừa vui nhộn, vừa đầy năng lượng được các runner ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, nhanh chóng tạo nên "cơn sốt check-in" trong cộng đồng yêu thể thao.

"Cảm giác vừa nhận BIB, vừa được tham gia những trò chơi thú vị, lại có quà mang về thật đúng chất lễ hội marathon đa trải nghiệm mà VPBank mang đến" – Chị Tường Vy một runner nữ đến từ TP HCM hào hứng nói.

Tối cùng ngày, sân khấu của đêm nhạc VPBank Prime Night cũng sẽ bắt đầu khuấy động không gian. Ánh sáng, âm thanh đẳng cấp, màn hình LED rực rỡ được chuẩn bị sẵn sàng cho đại tiệc âm nhạc bùng nổ với sự góp mặt của dàn line-up "xịn mịn" như ISAAC, MONO, Captain Boy, Dlow, Vũ Phụng Tiên cùng các DJ hàng đầu…

Tất cả tạo nên khung cảnh tưng bừng, rộn rã như một ngày hội lớn, nơi thể thao, âm nhạc và văn hóa cùng hòa quyện, mang đến nguồn năng lượng tích cực trước giờ xuất phát.

Vào sáng ngày 12/10, các runner trong và ngoài nước sẽ chính thức bước vào tranh tài, chinh phục đường đua với 4 cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, đạt chuẩn AIMS, đi qua những cung đường đẹp nhất của Đồng Tháp như Quảng trường Văn Miếu, cầu Cao Lãnh và các tuyến phố trung tâm rợp bóng cây xanh.

Với 12.000 runner tham gia, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 hứa hẹn không chỉ là một đường đua bứt phá mà còn là hành trình gắn kết cộng đồng, nơi mọi người cùng lan tỏa tinh thần thịnh vượng trong thể chất và tinh thần với chuỗi trải nghiệm đa sắc màu giữa lòng miền Tây.