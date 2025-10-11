Giải billiards Hanoi Open Pool Championship 2025: Cơ thủ Đinh Chấn Kiệt xuất sắc góp mặt trong top 16

Ngày 11/10, giải vô địch billiards pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 (Hanoi Open Pool Championship) đã chính thức khai mạc tại Cung thể thao Điền kinh trong nhà Mỹ Đình.

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bày tỏ sự trân trọng đối với sự góp sức của các đơn vị tổ chức, đối tác quốc tế và người hâm mộ. Bà nhấn mạnh, giải đấu không chỉ là nơi trình diễn đỉnh cao chuyên môn, mà còn là cầu nối văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam ra thế giới.

Bà Bạch Liên Hương - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Đây được xem là giải đấu billiards quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay với sự góp mặt của 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia trên thế giới.

Giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Johann Chua – nhà đương kim vô địch, Fedor Gorst, Francisco Sanchez Ruiz cùng các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Đinh Chấn Kiệt. Đặc biệt vinh dự khi lần đầu tiên có một cơ thủ Việt Nam góp mặt trong Top 16 cơ thủ xuất sắc nhất, mang đến niềm xúc động và tự hào sâu sắc cho người hâm mộ cả nước.

Đinh Chấn Kiệt (giữa) là cơ thủ Việt Nam cuối cùng còn trụ lại Giải billiards 9 bóng Hanoi Open Pool 2025 - Ảnh: BTC Đinh Chấn Kiệt (giữa) là cơ thủ Việt Nam cuối cùng còn trụ lại Giải billiards 9 bóng Hanoi Open Pool 2025 - Ảnh: BTC

Dù giải đấu khởi đầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của mưa bão, nhưng với tinh thần chuyên nghiệp, bản lĩnh và trách nhiệm cao, Ban Tổ chức đã linh hoạt khắc phục, sắp xếp lại lịch thi đấu, đảm bảo tiến độ và chất lượng của giải.

Giải Hanoi Open Pool 2025 diễn ra từ ngày 7 đến 12/10 tại Cung Điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), có sự tham gia của 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia. Tổng giải thưởng của giải là 200.000 USD. Cơ thủ vô địch nhận 40.000 USD. Cũng trong sự kiện ngày 11/10, ban tổ chức thông báo đã trích 100 triệu đồng từ tiền bán vé để chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả của lũ lụt thời gian qua, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của thể thao trong cuộc sống.