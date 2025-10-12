Con trai Beckham bị mời ra khỏi quán ăn vì... thẻ không đủ tiền

Không phải lúc nào nhà Beckham cũng toàn hàng hiệu và siêu xe đâu nhé! Mới đây, Victoria Beckham vừa khiến dân mạng bất ngờ khi tiết lộ con trai út - Cruz Beckham - từng bị đuổi khỏi McDonald's chỉ vì... thẻ hết tiền.

Chia sẻ với The Sun, cựu thành viên nhóm Spice Girls kể lại: "Cruz bị từ chối phục vụ ở McDonald's gần đây. Thằng bé không đủ tiền trong thẻ nên bị mời ra ngoài luôn!".

Gia đình Beckham vốn nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, từ danh tiếng của Victoria thời còn là Posh Spice, đến đế chế thời trang và cuộc hôn nhân đáng ngưỡng mộ với danh thủ David Beckham. Thế nhưng trong bộ phim tài liệu mới cùng hàng loạt buổi phỏng vấn gần đây, Victoria đã hé lộ góc đời thường ít ai biết - hóa ra nhà Beckham cũng có những "tai nạn tài chính" hài hước. Dù sinh ra trong gia đình toàn "ông bà hoàng" - mẹ là biểu tượng thời trang, ba là huyền thoại sân cỏ - nhưng xem ra Cruz Beckham cũng có những pha "nghèo bất chợt" như người thường.

Cũng trong phỏng vấn gần đây quảng bá cho bộ phim tài liệu mới, Victoria Beckham cũng có chia sẻ thẳng thắn về việc các con của mình bị gắn mác "nepo baby" - cụm từ chỉ những đứa trẻ nổi tiếng nhờ danh tiếng của cha mẹ. Cô nói: "Đó không phải lỗi của tụi nhỏ, hãy cho chúng một cơ hội".

Nhà thiết kế 51 tuổi và cựu danh thủ David Beckham có 4 người con: Brooklyn (26 tuổi), Romeo (23 tuổi), Cruz (20 tuổi) và Harper (14 tuổi) - tất cả đều đang theo đuổi con đường riêng dưới ánh đèn công chúng.

Trong buổi phỏng vấn mới, Victoria thẳng thắn phản hồi tranh cãi về "con ông cháu cha", cho rằng con cái cô chỉ đơn giản là "những đứa trẻ của cha mẹ chúng" mà thôi.

Cụm từ "nepo baby" (viết tắt của nepotism baby) dùng để nói về con cái của người nổi tiếng, thường được cho là được hưởng đặc quyền hoặc dễ thành công hơn nhờ danh tiếng của gia đình.

Người con cả - Brooklyn Beckham - từng là tâm điểm của tranh luận này khi thử sức ở nhiều lĩnh vực: người mẫu, nhiếp ảnh gia, rồi đầu bếp. Romeo lại đam mê thời trang, Harper đang bộc lộ năng khiếu về làm đẹp, còn Cruz hiện đang nối gót mẹ trong con đường âm nhạc.

Bỏ qua mọi chỉ trích, Victoria khẳng định cô vô cùng tự hào về các con, đặc biệt là Cruz - người đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới.

Cô kể thêm lời khuyên mà mình đã dành cho con trai: "Tôi nói với nó: 'Đừng mong sẽ thành công ngay lập tức. Con phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhất và từng bước xây dựng lên.' Và đó chính xác là điều Cruz đang làm - chơi ở những sân khấu nhỏ, không phô trương, chỉ tập trung vào âm nhạc".