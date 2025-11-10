Giải châu Á: Tuyển Việt Nam cùng bảng với Thái Lan và Trung Quốc, sáng cửa tiến xa

VCK U20 nữ châu Á 2026 đấu có 12 đội tham dự. Các đội được chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội nhất nhì mỗi bảng cùng 2 đội xếp thứ ba thành tích xuất sắc nhất vào tứ kết. 4 đội vào đến bán kết cũng đồng thời giành vé dự VCK World Cup U20 nữ 2026.

Lá thăm đưa đội tuyển U20 nữ Việt Nam vào bảng A cùng các đội Thái Lan, Trung Quốc và Bangladesh. Bảng đấu này được nhận định là tương đối thuận lợi dành cho tuyển Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ bốc thăm trúng bảng đấu của chủ nhà Thái Lan và tránh được 2 đối thủ cực mạnh khác ở nhóm hạt giống số 1 là Triều Tiên và Nhật Bản.

Danh sách 3 bảng đấu VCK U20 nữ châu Á 2026

Với thể thức tranh suất vào vòng tứ kết như trên, tuyển Việt Nam sáng cửa giành tấm vé đi tiếp. Trong lịch sử tham dự giải châu Á trước đây, U20 nữ Việt Nam mới chỉ 1 lần vượt qua vòng bảng (năm 2004).

Bảng B gồm các đội: Triều Tiên, Hàn Quốc, Uzbekistan, Jordan. Bảng C có các đội: Nhật Bản, Australia, Đài Bắc Trung Hoa và Ấn Độ. VCK U20 nữ châu Á 2026 được tổ chức từ ngày 1/4 đến 18/4 năm 2026 tại Thái Lan.