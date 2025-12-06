Messi gặp Ronaldo tại World Cup 2026 khi nào?

Kết quả bốc thăm chia bảng World Cup 2026 vừa qua đã tạo nên một kịch bản đầy kịch tính, mở ra khả năng người hâm mộ sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu lịch sử giữa Lionel Messi của Argentina và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha. Theo đó, cả hai có thể chạm trán nhau tại vòng tứ kết.

Theo nhánh thi đấu được công bố, đương kim vô địch Argentina được xếp vào Bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Trong khi đó, Bồ Đào Nha nằm ở Bảng K với Colombia, Uzbekistan và một đội thắng play-off.

Để màn so tài kinh điển này diễn ra, cả hai cường quốc bóng đá cần phải giữ vững vị trí đầu bảng, sau đó lần lượt vượt qua vòng 1/16 và 1/8. Nếu kịch bản này thành sự thật, tứ kết World Cup 2026 sẽ trở thành sân khấu cho màn tái đấu có lẽ là cuối cùng giữa hai siêu sao vĩ đại nhất của bóng đá đương đại.

Chờ màn đối đầu của Messi và Ronaldo

Mặc dù kịch bản đang rất hấp dẫn, việc Messi và Ronaldo có thể thi đấu với tư cách cầu thủ tại giải đấu này vẫn còn bỏ ngỏ:

Về phía Messi, ở tuổi 38, anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc tham dự World Cup 2026. Anh từng chia sẻ rằng không muốn trở thành gánh nặng cho đội tuyển. Tuy nhiên, Messi để ngỏ khả năng vẫn sẽ cùng đoàn Argentina đến Bắc Mỹ, có thể với vai trò khác, tương tự như Sergio Aguero từng làm ở World Cup 2022.

Về phía Ronaldo, tiền đạo 41 tuổi này đã xác định World Cup 2026 sẽ là giải vô địch thế giới cuối cùng trong sự nghiệp. Dù đã giành được nhiều danh hiệu cùng Bồ Đào Nha (Euro 2016, Nations League), Ronaldo vẫn chưa từng chạm tay vào cúp vàng World Cup. Anh hiện giữ kỷ lục ghi bàn ở 5 kỳ World Cup nhưng đáng chú ý là chưa từng ghi bàn hay kiến tạo nào trong 8 trận đấu ở vòng knock-out của giải đấu này.

Xuyên suốt sự nghiệp, hai ngôi sao này đã đối đầu nhau 36 lần (không tính giao hữu). Đội của Messi đang có thành tích nhỉnh hơn với 16 chiến thắng, 9 trận hòa và 11 thất bại. Về mặt cá nhân, Messi cũng vượt trội hơn một chút với 22 bàn thắng và 12 kiến tạo so với 21 bàn thắng và 1 kiến tạo của Ronaldo.

Đây được dự đoán là một trong những cuộc đối đầu cá nhân và tập thể đáng xem nhất lịch sử World Cup và người hâm mộ trên toàn thế giới đang nóng lòng chờ đợi kịch bản này thành hiện thực.