Tất tần tật thông tin về lễ bốc thăm World Cup 2026

Lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 sẽ diễn ra vào rạng sáng ngày 6/12 theo giờ Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Nghệ thuật John F. Kennedy ở thủ đô Washington, Mỹ với sự tham dự của đại diện các đội tuyển, huấn luyện viên, quan chức FIFA và các khách mời đặc biệt.

Tính đến thời điểm lễ bốc thăm, đã có 42 đội tuyển chính thức giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Ba đội chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đương nhiên góp mặt, trong đó Mexico được xếp vào bảng A, Canada vào bảng B và Mỹ vào bảng D theo quy định.

6 tấm vé cuối sẽ được xác định sau các trận play-off liên lục địa và châu Âu dự kiến diễn ra vào tháng 3/2026. Các đội thắng sẽ được xếp vào nhóm hạt giống phù hợp trước khi đưa vào bảng đấu.

Lễ bốc thăm diễn ra vào đêm nay

Bốc thăm chia bảng

World Cup 2026 là kỳ giải đầu tiên có 48 đội tham dự, chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội. Các đội sẽ được phân vào 4 nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng FIFA và vị thế chủ nhà.

Trình tự bốc thăm được thực hiện theo thứ tự từ nhóm hạt giống số 1 đến nhóm số 4. Sau khi xác định đội vào bảng, một lá thăm thứ hai sẽ cho biết vị trí thi đấu cụ thể trong bảng nhằm sắp xếp lịch thi đấu.

Quy tắc phân nhóm cũng được áp dụng chặt chẽ, các đội cùng một liên đoàn không được nằm chung bảng, ngoại trừ châu Âu có thể có tối đa hai đại diện trong một bảng.

Lễ bốc thăm là cột mốc quan trọng trong hành trình của World Cup 2026. Ban tổ chức cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn tất với hệ thống truyền thông, sân khấu, quy trình an ninh và các hoạt động bên lề nhằm tạo không khí sôi động cho sự kiện. Buổi lễ sẽ được dẫn dắt bởi các MC quốc tế, kết hợp trình diễn nghệ thuật, giới thiệu các địa điểm thi đấu và các thông điệp thể thao toàn cầu.

Danh sách các đội tuyển đã có vé dự World Cup Đồng chủ nhà: Canada, Mexico, Hoa Kỳ Châu Á (AFC): Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan Châu Phi (CAF): Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Morocco, Senegal, Nam Phi, Tunisia Bắc, Trung Mỹ và Caribe (Concacaf): Curacao, Haiti, Panama Nam Mỹ (CONMEBOL): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay Châu Đại Dương (OFC): New Zealand Châu Âu (UEFA): Áo, Bỉ, Croatia, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sỹ



