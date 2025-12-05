Xuân Son "đáng sợ" quá!

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son vừa lập cú hat-trick đánh dấu màn tái xuất ngoạn mục sau 11 tháng điều trị chấn thương. Sự trở lại đúng lúc này của "sát thủ" 28 tuổi được ví như liều doping tinh thần cực mạnh, giúp HLV Kim Sang-sik giải bài toán hàng công nan giải trước thềm những trận đấu then chốt.

Tối 4/12, cái tên Nguyễn Xuân Son đã trở thành tâm điểm của khu vực Đông Nam Á. Trong khuôn khổ ASEAN Club Championship, chân sút của CLB Nam Định đã lập nên một cú hat-trick đẹp mắt, nhấn chìm đại diện Myanmar Shan United với tỉ số 3-0. Đây là bàn thắng thứ tư của anh chỉ sau hai trận đấu trở lại sân cỏ, khẳng định rằng anh đã vượt qua được ám ảnh chấn thương nghiêm trọng gặp phải tại chung kết lượt về AFF Cup 2024.

Xuân Son ghi bàn cực mạnh mẽ

Mặc dù Shan United không phải là một đối thủ quá mạnh, cách Xuân Son di chuyển, chọn vị trí và đặc biệt là bản năng dứt điểm tinh tế, quyết đoán hay pha ngả người vô-lê đẳng cấp đã cho thấy đẳng cấp săn bàn nguyên vẹn. Đó là thành quả của nghị lực phi thường và quá trình hồi phục thần tốc.

Trong suốt giai đoạn Xuân Son vắng mặt, đội tuyển Việt Nam đã phải đối diện sự thiếu vắng một "mũi tiên phong" đủ tầm. HLV Kim Sang-sik đã chật vật trong việc tìm kiếm một chân sút ổn định, người có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đều đặn. Thống kê chỉ ra rằng, không một tiền đạo Việt Nam nào ghi quá 3 bàn trong 5 trận vòng loại Asian Cup 2027 gần nhất. Hệ thống tấn công bị "tê liệt" vì thiếu đi điểm nổ và người tạo áp lực.

Sự trở lại của Xuân Son đã mang đến ánh sáng. Anh là mẫu tiền đạo toàn diện càn lướt, tì đè mạnh mẽ và đặc biệt là khả năng thu hút ít nhất hậu vệ đối phương, qua đó mở ra khoảng trống cho các đồng đội tuyến hai băng lên.