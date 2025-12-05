Nóng: Lý Hoàng Nam tạo địa chấn tại PPA Tour Asia, đánh bại tay vợt số 2 thế giới

Sáng ngày 5/12 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra lượt trận bán kết 1 nội dung đơn nam PPA Tour Asia Hangzhou Open 2025. Tay vợt hàng đầu Việt Nam Lý Hoàng Nam chạm trán với Federico Staksrud - VĐV top 2 PPA thế giới.

Lý Hoàng Nam đã tạo địa chấn khi xuất sắc đánh bại Federico Staksrud, tay vợt đang giữ vị trí số 2 thế giới và là hạt giống số 1 của giải. Chiến thắng của Hoàng Nam không chỉ là một cột mốc cá nhân mà còn là dấu ấn cho pickleball Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Pha đánh "kết liễu" đối thủ của Lý Hoàng Nam

Bước vào trận bán kết, Lý Hoàng Nam bị đánh giá thấp hơn so với Federico Staksrud, một huyền thoại của pickleball chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bằng một tinh thần thi đấu quả cảm và lối chơi chiến thuật sắc bén, Hoàng Nam đã hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Lý Hoàng Nam giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số 11-7. Sang set 2 đấu trở nên căng thẳng hơn khi Staksrud vùng lên mạnh mẽ, nhưng Hoàng Nam vẫn giữ vững bản lĩnh để kết thúc set đấu ở tỉ số 12-10. Kết quả cuối cùng là một chiến thắng áp đảo 2-0 nghiêng về tay vợt Việt Nam.

Lý Hoàng Nam đổ gục xuống sân ăn mừng chiến thắng

Lý Hoàng Nam gây tiếng vang khi đánh bại đối thủ mạnh

Ngay sau khi bóng chạm đất và trọng tài công bố kết quả chung cuộc, Lý Hoàng Nam đã đổ gục xuống sân đấu, nằm ngửa trong trạng thái kiệt sức và vỡ òa. Với việc ghi tên mình vào trận chung kết, Lý Hoàng Nam sẽ đối đầu với người chiến thắng trong cặp bán kết còn lại là Jack Wong.