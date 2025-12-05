Lịch thi đấu SEA Games hôm nay 5/12: Tuyển nữ Việt Nam đấu Malaysia

Ngày 5/12 tại SEA Games 33 sẽ chứng kiến sự khởi tranh của nhiều nội dung, trong đó tâm điểm chú ý của người hâm mộ Việt Nam là các trận đấu thuộc môn bóng đá.

Trận cầu đáng chú ý nhất sẽ diễn ra vào lúc 18h30 khi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng bằng cuộc đối đầu với đối thủ Malaysia trong khuôn khổ bảng B.

Đội tuyển nữ Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Mai Đức Chung, cần tận dụng cơ hội để giành trọn ba điểm cùng hiệu số tốt, tạo lợi thế trong bảng đấu còn có sự góp mặt của Myanmar và Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam ra quân tại SEA Games 33

Trước đó, một trận đấu khác cũng thuộc bảng B môn bóng đá nữ sẽ diễn ra vào lúc 16h00 giữa Myanmar và Philippines.

Cùng ngày, môn bóng đá nam cũng sôi động không kém khi bảng C chính thức khởi tranh với màn so tài giữa U22 Myanmar và U22 Philippines vào lúc 18h00.

Với ba trận cầu quan trọng liên tiếp trong buổi chiều và tối, ngày 5/12 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc và diễn biến kịch tính cho người hâm mộ thể thao.