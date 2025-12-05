Nổi cơn tam bành trên sân, tranh giành biệt thự 300 tỷ: Vén màn bí mật ly hôn của Pep khiến Man City sa sút

The Sun mới đây tung ra thông tin gây sốc: cuộc hôn nhân kéo dài hơn 30 năm của Pep Guardiola và vợ Cristina thực ra đã rạn nứt gần hai tháng trước khi bị truyền thông phát hiện - và trùng khớp một cách kỳ lạ với chuỗi trận tệ nhất sự nghiệp của Pep tại Man City.

Hồi đầu năm, Pep vẫn xuất hiện trước truyền thông với chiếc nhẫn cưới nguyên vẹn khi đội chuẩn bị làm khách Brentford. Một hành động như muốn khẳng định với thế giới-– và cả vợ mình - rằng ông chưa từ bỏ. Nhưng sự thật phía sau lại hoàn toàn trái ngược.

Theo thông tin từ Tây Ban Nha, cặp đôi bắt đầu nảy sinh vấn đề nghiêm trọng từ tháng 11/2024. Và ngay cuối tháng đó, việc Pep ký hợp đồng gia hạn trị giá 40 triệu bảng để ở lại Etihad đến 2027 được xem là "giọt nước tràn ly". Tuy nhiên, theo tài liệu mà The Sun thu thập, hai người đã gần như "đường ai nấy đi" từ tháng 10 - thời điểm Pep bí mật đứng tên toàn bộ căn biệt thự hơn 8,5 triệu bảng ở Pedralbes, Barcelona, thay cho việc sở hữu chung như trước.

Cristina vốn khó hòa nhập với cuộc sống ở Manchester, nên từ lâu đã sống chủ yếu tại Tây Ban Nha. Khi thông tin ly thân được công bố đầu tháng một, nhiều người cho rằng hợp đồng mới của Pep là nguyên nhân chính. Nhưng nguồn tin thân cận lại tiết lộ: "Họ thực ra đã chia tài sản và sống cuộc sống riêng từ lâu. Khi tất cả nhận ra, mọi thứ đã được quyết định rồi".

Trong khi Pep giữ lại biệt thự gia đình, Cristina lại chọn bắt đầu cuộc sống mới ở trung tâm Barcelona. Cô mua một căn duplex sang trọng gần La Rambla - chỉ cách cửa hàng thời trang Serra Claret của gia đình cô vài phút đi bộ. Đây được xem là bước đi cho thấy chính Cristina mới là người rời khỏi tổ ấm cũ để bắt đầu lại từ đầu.

Nhìn từ bên ngoài, Pep và Cristina vẫn xuất hiện như một cặp đôi mặn nồng: cùng đón Giáng sinh, cùng dự Wimbledon, cùng trao nhau nụ hôn đầy cảm xúc khi City vô địch Champions League 2023. Nhưng rạn nứt đã xuất hiện từ tận năm 2019, khi Cristina đưa con gái út trở về Barcelona vì không thể thích nghi với cuộc sống ở Anh, còn Pep phải ở lại Manchester vì sự nghiệp.

Căng thẳng vì hôn nhân tan vỡ cộng với chuỗi trận sa sút khiến Pep rõ ràng không còn là chính mình. Ông bị phát hiện với những vết xước trên mặt sau trận thua ở Champions League tháng 11/2024 - theo nguồn tin, đó là vết thương… tự gây ra trong lúc ông quá căng thẳng. Pep cũng từng mất bình tĩnh với một nhân viên quay phim và phải xin lỗi ngay sau đó vì "không kiểm soát được bản thân".

Jornalists mô tả mối quan hệ của Pep - Cristina hiện chỉ dừng ở mức "lịch sự", trong khi thủ tục ly hôn sẽ được hoàn tất trong vài tuần tới. Đáng chú ý, cả hai thậm chí dùng chung một luật sư để tránh một cuộc chiến pháp lý ồn ào - một động thái hiếm gặp với các cặp đôi đình đám.

2025 chắc chắn là năm đầy thử thách với Pep: đội bóng lao dốc, hôn nhân tan vỡ, tương lai sự nghiệp cũng trở nên bấp bênh. Và dù ông đi đâu tiếp theo, con đường phía trước sẽ không còn hình bóng người phụ nữ từng đồng hành cùng ông suốt ba thập kỷ.