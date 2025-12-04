Ngôi sao tennis xinh đẹp tuyệt trần nộp đơn ly hôn huyền thoại MU vì bị "cắm sừng"

Giới thể thao thế giới đang xôn xao trước tin Ana Ivanovic - cựu tay vợt 38 tuổi, nhà vô địch French Open - đã nộp đơn ly hôn với chồng là cựu sao Man United Bastian Schweinsteiger. Một cuộc chia tay khiến fan vừa sốc vừa tiếc nuối, bởi đây từng là cặp đôi đẹp như phim.

Theo BILD (Đức), Ana đã nộp đơn ly hôn từ tháng 11 tại Tòa án Quận Munich, sau thời gian dài hai người được cho là đã "đường ai nấy đi" từ đầu năm. Không chỉ vậy, cô còn nộp đơn yêu cầu trợ cấp nuôi con tại Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) –-nơi nữ cựu tay vợt đang sống cùng ba cậu con trai: Luka, Leon và Teo.

Trước đó, người đại diện của Ana xác nhận từ tháng 7 rằng cặp đôi chia tay vì "những khác biệt không thể hòa giải". Báo chí Đức lại tiết lộ thêm những thông tin gây chú ý: Schweinsteiger từng bị bắt gặp hôn một người phụ nữ khác, nghi là bạn gái mới.

Trang BILD khẳng định mối quan hệ ngoài luồng này đã bắt đầu từ mùa hè 2024. Trong khi đó, tờ Bunte dẫn nguồn rằng Ana từng sẵn sàng tha thứ, nhưng chính Schweinsteiger là người tuyên bố muốn "sống tự do".

Chuyện tình của họ từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ: gặp nhau năm 2014 qua một người bạn chung, "Bastian - chàng trai tiếng Anh còn bập bõm" đã yêu Ana từ cái nhìn đầu tiên. Anh mô tả rằng chỉ cần nhìn sâu vào mắt cô là có cảm giác đặc biệt. Đỉnh điểm lãng mạn là màn cầu hôn tại công viên ở London - nơi từng xuất hiện trong phim Notting Hill - và Schweinsteiger thậm chí thuê nguyên cả công viên cho khoảnh khắc ấy.

Cặp đôi kết hôn năm 2016, chung sống gần một thập kỷ và lần cuối xuất hiện công khai cùng nhau tại Laver Cup vào tháng 9/2024. Dù sau đó họ vẫn đăng ảnh đi chợ Giáng sinh, nhưng truyền thông Đức cho rằng khi đó rạn nứt đã bắt đầu xuất hiện.

Về sự nghiệp, Schweinsteiger từng là huyền thoại của Bayern Munich trước khi chuyển đến Manchester United năm 2015, thi đấu 18 trận ở Premier League trong hai mùa. Sau đó, anh sang MLS khoác áo Chicago Fire và giải nghệ tại đây vào năm 2019.

Một câu chuyện từng đẹp như cổ tích, cuối cùng lại khép lại bằng một dấu chấm đầy tiếc nuối.



