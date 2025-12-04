Vinpearl Equestrian Cup 2025: Bước đột phá của thể thao cưỡi ngựa Việt Nam

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc mới cho thể thao cưỡi ngựa Việt Nam, mà còn mở ra kỷ nguyên hội nhập quốc tế cho ngành mã thuật nước nhà.

Không khí sôi động, tranh tài mãn nhãn trên đường đua

Ngay từ những giây phút đầu, bầu không khí tại Vinhomes Royal Island đã bùng nổ khi các vận động viên cùng tuấn mã thiện chiến nhập cuộc. Đường đua chuẩn quốc tế trở thành tâm điểm của hàng ngàn ánh mắt chăm chú, từng bước di chuyển, từng cú phi nước đại đều khiến người xem nín thở theo dõi rồi vỡ oà cảm xúc.

"Tôi chưa từng chứng kiến một giải đấu cưỡi ngựa nào chuyên nghiệp và hấp dẫn đến vậy. Các pha tranh tài thực sự mãn nhãn, tạo cảm giác như đang sống giữa một lễ hội thể thao đỉnh cao của thế giới" – Hải Anh, thành viên một CLB ngựa tại Hà Nội chia sẻ.

Các phần thi vượt chướng ngại vật, kỹ thuật cá nhân và đồng đội diễn ra dồn dập, liên tục đẩy cảm xúc lên cao trào. Mỗi vận động viên đều mang trong mình tinh thần thép, sự tập trung tối đa và kỹ năng điều khiển ngựa điêu luyện, góp phần tạo nên bức tranh sống động, hào hứng của một giải đấu mã thuật chuyên nghiệp hiếm có tại Việt Nam.

Đặc biệt, điểm nhấn nổi bật nhất của mùa giải năm nay là lần đầu tiên bộ môn Nhảy Sào (Show Jumping) theo chuẩn quốc tế được tổ chức trên sân đấu Việt. Không khí trường đua càng trở nên cuồng nhiệt khi các kỵ sĩ cùng tuấn mã dũng mãnh tự tin chinh phục những rào cao, từng lượt thi đấu đều khiến cả khán đài hồi hộp, rồi bùng nổ tán thưởng trước những màn nhảy sào đẹp mắt, nơi người và ngựa cùng "bay" qua thử thách, mở ra chuẩn mực mới cho thể thao cưỡi ngựa nước nhà.

Song hành với chất lượng vận động viên là sự hiện diện của hội đồng giám khảo quốc tế danh tiếng, gồm các trọng tài dày dạn kinh nghiệm đến từ Liên đoàn Cưỡi ngựa Quốc (FEI). Nhờ sự giám sát chặt chẽ, từng phần thi đều tuân thủ đúng quy chuẩn của Liên đoàn, đảm bảo công bằng, minh bạch và tính chuyên nghiệp tối đa. Chính tinh thần quốc tế, cách đánh giá nghiêm túc, khách quan đã giúp vận động viên trẻ Việt Nam tiếp cận sâu hơn với kỹ thuật cưỡi ngựa đỉnh cao, đồng thời nâng tầm giải đấu trong mắt cộng đồng chuyên môn.

Bên cạnh đường đua, toàn bộ khu vực hậu cần từ trường đua, khu chăm sóc ngựa đến các tiện ích phục vụ vận động viên và khán giả đều được đầu tư đồng bộ, mang lại trải nghiệm hoàn hảo, tạo nền móng cho các giải đấu quy mô lớn trong tương lai. Sự xuất hiện của các vận động viên nhí và các kỵ sĩ nữ lần đầu tranh tài cũng mang lại sức sống mới, mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai phát triển của bộ môn cưỡi ngựa tại Việt Nam.

Khẳng định vị thế mới, mở ra kỷ nguyên hội nhập cho thể thao mã thuật Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở những khoảnh khắc thăng hoa trên sân đấu, Vinpearl Equestrian Cup 2025 còn khẳng định vai trò tiên phong khi góp phần xây dựng một sân chơi chuyên nghiệp, đẳng cấp quốc tế dành cho các câu lạc bộ mã thuật tại Việt Nam. Việc giải đấu quy tụ hàng trăm vận động viên phong trào và chuyên nghiệp, tổ chức theo chuẩn quốc tế đã tạo đà cho sự phát triển bền vững của cộng đồng yêu ngựa trong nước.

Vinpearl Horse Academy đơn vị tổ chức giải đấu tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo, phát triển mã thuật hàng đầu Việt Nam, không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác, các chương trình đào tạo bài bản, đồng thời tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa vận động viên Việt Nam và bạn bè quốc tế. Các hoạt động cộng đồng, trải nghiệm cưỡi ngựa cho trẻ em, giao lưu huấn luyện viên quốc tế… đều góp phần lan tỏa tinh thần thể thao quý tộc, thúc đẩy hình thành cộng đồng yêu ngựa ngày càng lớn mạnh.

Vinpearl Equestrian Cup 2025 đã khép lại với nhiều dấu ấn khó quên, nhưng giá trị mà giải đấu để lại vượt xa một cuộc tranh tài đơn thuần. Sự kiện này đã đặt nền móng vững chắc cho việc hình thành sân chơi chuyên nghiệp, tạo điều kiện cho các CLB đua ngựa tiếp cận trực tiếp chuẩn mực tổ chức, thi đấu của thế giới. Cộng đồng mã thuật Việt Nam nhờ đó từng bước hội nhập sâu rộng vào sân chơi toàn cầu, góp phần đưa thể thao cưỡi ngựa quốc gia phát triển vững mạnh, khẳng định vị thế mới trên bản đồ thể thao khu vực và quốc tế.

Thành công của Vinpearl Equestrian Cup 2025 là minh chứng cho tiềm năng vươn xa của ngành mã thuật nước nhà, đồng thời khẳng định tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bền vững của Vinpearl Horse Academy, góp phần mở ra kỷ nguyên mới hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập cho thể thao cưỡi ngựa Việt Nam.