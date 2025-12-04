Neymar nén đau lập hat-trick

Tiền đạo Neymar đã chứng minh đẳng cấp ngôi sao của mình bằng một cú hat-trick quyết định, giúp câu lạc bộ Santos giành chiến thắng then chốt 3-0 trước Juventude tại vòng 37 giải VĐQG Brazil. Điều đáng nói, màn trình diễn "cứu rỗi" này được thực hiện trong bối cảnh siêu sao người Brazil đang phải nén đau vì chấn thương.

Santos hành quân đến sân Juventude trong trận đấu mang tính "sống còn" để tiếp tục cuộc đua trụ hạng. Mặc dù được các bác sĩ chẩn đoán bị tổn thương sụn chêm đầu gối trái và khuyên nên nghỉ thi đấu, Neymar đã bất chấp rủi ro, sử dụng thuốc giảm đau để thi đấu trọn vẹn 3 trận cuối cùng của mùa giải, thể hiện tình yêu và trách nhiệm đối với đội bóng thời thơ ấu.

Neymar vẫn thi đấu bền bỉ

Đây là lần đầu tiên Neymar ghi 3 bàn trong một trận đấu kể từ tháng 4/2022 (khi còn khoác áo PSG), đánh dấu phong độ bùng nổ trong giai đoạn nước rút. Tính rộng hơn, trong 2 trận gần nhất thi đấu dù chấn thương, Neymar đã đóng góp 4 bàn và 1 kiến tạo, giúp Santos toàn thắng với cùng tỷ số 3-0.

Chiến thắng quý giá này giúp Santos nâng tổng điểm lên 44, tạm thời leo lên vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng và tạo khoảng cách 2 điểm so với nhóm cầm trụ hạng.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "giải cứu" Santos, Neymar được tiết lộ sẽ trải qua phẫu thuật nội soi để điều trị dứt điểm chấn thương sụn chêm. Người hâm mộ hy vọng Neymar có thể hồi phục tốt để tiếp tục sự nghiệp.