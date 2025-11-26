Chuyện gì xảy ra với Neymar thế này

Neymar — ngôi sao Brazil từng làm mưa làm gió ở Tây Ban Nha, châu Âu đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất sự nghiệp kể từ khi trở lại Santos đầu năm 2025. Mới đây, HLV Juan Pablo Vojvoda xác nhận Neymar sẽ nghỉ thi đấu phần còn lại của năm 2025 vì chấn thương đầu gối, đồng nghĩa anh sẽ vắng mặt trong tất cả các trận đấu còn lại cho CLB.

Trước khi trở về Brazil, Neymar từng là biểu tượng được kỳ vọng sẽ nối tiếp Messi và Ronaldo, trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, sau hàng loạt mùa giải vật lộn với chấn thương, thành tích cá nhân của anh chưa bao giờ chạm tới Quả bóng Vàng — danh hiệu mà giới chuyên môn và người hâm mộ từng kỳ vọng sẽ là minh chứng cho đẳng cấp thế giới của Neymar.

Neymar quá nhiều lần dính chấn thương

Kể từ mùa 2013/14 đến nay, Neymar đã dính 45 chấn thương khác nhau, bỏ lỡ tổng cộng 265 trận đấu, từ chấn thương cơ bắp, đùi cho đến đầu gối. Quãng nghỉ kéo dài này tiếp tục nối dài chuỗi "ác mộng thể lực" của Neymar, khiến tương lai của anh tại Santos và cả đội tuyển Brazil bị đặt dấu hỏi lớn. Những lần bật khóc rời sân vì tái phát chấn thương đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người hâm mộ, nhắc nhở về những giấc mơ còn dang dở của siêu sao xứ Samba.

Với tình hình hiện tại, Neymar không có tên trong danh sách triệu tập của ĐT Brazil cho các trận giao hữu và vòng loại World Cup 2026 diễn ra tháng 11/2025. Ban huấn luyện cho rằng ngôi sao 33 tuổi không đạt thể lực yêu cầu để thi đấu quốc tế, và việc mạo hiểm triệu tập anh lúc này sẽ dễ tái phát chấn thương, ảnh hưởng đến cả CLB lẫn đội tuyển. Như vậy, cơ hội Neymar kịp lấy lại phong độ để cạnh tranh suất đá chính ở World Cup 2026 trở nên mờ mịt.

Dù vậy, không phải mọi cánh cửa đều đóng lại. Nếu Neymar kiên trì hồi phục và tập luyện đúng phương pháp hiện đại, anh vẫn có thể trở lại sân cỏ với phong độ tốt. Điều này mở ra cơ hội không chỉ cho Santos mà còn cho ĐT Brazil nếu anh kịp hồi phục trước các trận đấu quan trọng đầu năm 2026. Nhưng rõ ràng, với lịch sử chấn thương dài và độ tuổi đã 33, việc Neymar trở lại tuyển Brazil trong ngắn hạn là cực kỳ khó khăn.

Neymar chưa thể chạm tay vào World Cup

Người hâm mộ từng kỳ vọng Neymar sẽ là biểu tượng mới của bóng đá thế giới, nối tiếp Messi và Ronaldo, nhưng giờ đây, thực tế lại đầy chông gai. Với chấn thương đầu gối nghiêm trọng, việc vắng mặt cả phần còn lại năm 2025 đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ khó còn thấy Neymar ở World Cup và giấc mơ tiếp bước Messi – Ronaldo đang trở nên xa vời. Neymar chỉ còn biết hy vọng vào một sự hồi sinh kỳ diệu, để một lần nữa thấy anh tỏa sáng trên sân cỏ, trước khi quá muộn cho giấc mơ lớn mà cả Brazil từng gửi gắm.