Nhận thẻ đỏ vì bạo lực, Ronaldo vẫn được đá mở màn World Cup, FIFA nhận "gạch đá" vì “ưu ái khét lẹt”

Trong khi làng bóng đang xôn xao về tấm thẻ đỏ "giàu drama nhất" năm 2024, Cristiano Ronaldo - ở tuổi 40 - bất ngờ được FIFA "ân xá đặc biệt" và giữ nguyên suất ra sân ở trận mở màn World Cup 2026 cùng tuyển Bồ Đào Nha.

Thẻ đỏ gây sốc, nguy cơ bị treo 3 trận - nhưng FIFA ưa ái đặc biệt

Ở trận thua 0-2 trước Ireland đầu tháng, Ronaldo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì cú khuỷu tay vào hậu vệ Dara O'Shea. Theo quy định, đó là hành vi bạo lực và CR7 hoàn toàn có thể bị treo đến 3 trận - đồng nghĩa nguy cơ bỏ lỡ toàn bộ giai đoạn đầu World Cup.

Nhưng bất ngờ thay, FIFA quyết định: Ronaldo chỉ phải nghỉ đúng 1 trận (trận gặp Armenia, đã thi hành xong). Hai trận còn lại được treo lại trong vòng 1 năm. Chỉ khi CR7 tái phạm lỗi tương tự, án treo sẽ được kích hoạt ngay lập tức.

Đây được xem là phán quyết hiếm có, khi FIFA cân nhắc việc Ronaldo chưa từng bị đuổi trong 226 trận khoác áo tuyển quốc gia. Quyết định này gây ra nhiều tranh cãi, nhiều netizen chỉ trích FIFA đã quá ưu ái với danh thủ Bồ Đào Nha.

Ronaldo bị đuổi khỏi sân vì đánh cùi chỏ mạnh vào Dara O'Shea

Lợi lớn cho Bồ Đào Nha

Sự kiện càng thêm ồn ào khi quyết định "giảm án" cho CR7 diễn ra chỉ một tuần sau khi anh có chuyến thăm Nhà Trắng, gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi tối black-tie xa hoa.

Tại đây, Ronaldo - cùng vị hôn thê Georgina Rodriguez - được Trump: dẫn dạo quanh Nhà Trắng, mời vào Phòng Bầu dục, tặng "chìa khóa vàng vào Nhà Trắng" - món quà được mô tả là "hiếm khi dành cho khách mời thể thao".

Plot twist này khiến truyền thông quốc tế không ngừng đặt câu hỏi: CR7 được giảm án… chỉ là trùng hợp hay có ẩn tình nào khác.

Trong khi dư luận tranh cãi, HLV trưởng Bồ Đào Nha khẳng định: Ronaldo chỉ cố "gạt người" ra khỏi đường bóng. Góc quay VAR khiến tình huống trông tệ hơn thực tế. Đây không phải hành vi bạo lực đúng nghĩa

Liên đoàn Bồ Đào Nha cũng kháng cáo, nhấn mạnh đây là thẻ đỏ đầu tiên của CR7 trong màu áo tuyển.

Ronaldo: "World Cup 2026 sẽ là giải cuối cùng của tôi"

CR7 xác nhận World Cup Bắc Mỹ sẽ là: "Giải đấu lớn cuối cùng của tôi. Tôi sẽ 41 tuổi. Đây sẽ là khoảnh khắc kết thúc".

Với việc không bị treo giò, Ronaldo sẽ có cơ hội đá trận mở màn - và tiếp tục hành trình World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.