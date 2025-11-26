Hào hứng xăm tên con gái lên tay, cầu thủ V. sụp đổ vì "cú plot twist" ADN: Cha ruột đứa bé là… anh shipper

Việc xăm tên con lên cơ thể không phải là hiếm - chúng là máu mủ của bạn, sau tất cả. Vậy nên hãy dành một khoảnh khắc để thương cảm cho Vinícius Tobias, chàng cầu thủ đã xăm tên con gái lên cánh tay chỉ để phát hiện ra ngay sau đó rằng anh ta không phải là bố của cô bé.

Nếu từng nghĩ những drama tình ái oái oăm chỉ xuất hiện trong phim, thì câu chuyện của Vinícius Tobias - sao trẻ từng khoác áo Real Madrid - hẳn sẽ khiến bạn phải xem lại. Một đường tình yêu tưởng đẹp như mơ bỗng chốc gãy đôi chỉ vì… tờ giấy ADN.

Chẳng là ngay khi bạn gái của Vinícius Tobias - Ingrid Lima thông báo mang thai, Tobias đã vui mừng đến mức xăm luôn lên cánh tay dòng chữ đầy trìu mến: "Maite, bố yêu con". Hình xăm nhanh chóng trở thành biểu tượng cho hạnh phúc của cặp đôi, đồng thời khiến truyền thông Brazil lẫn fan Real Madrid thích thú vì một chàng trai trẻ mới bước vào sự nghiệp đã sẵn sàng làm bố.

Nhưng đúng kiểu "người tính không bằng trời tính", khoảnh khắc hạnh phúc ấy chỉ kéo dài đúng… một tháng sau ngày bé Maite chào đời. Để chắc chắn về huyết thống trước khi làm giấy tờ, cả hai quyết định xét nghiệm ADN - và đây chính là lúc bi kịch bắt đầu. Kết quả trả về: Vinícius Tobias không phải cha ruột của bé Maite.

Cú sốc đến nỗi nhiều tờ báo Brazil gọi đây là "drama nặng ký nhất đời Tobias". Chàng hậu vệ 2004 được cho là "sụp đổ hoàn toàn", bởi không chỉ bị lừa dối, anh còn trở thành tâm điểm bàn tán khi hình xăm tưởng tượng trưng cho tình yêu lại biến thành bằng chứng của sự tổn thương.

Trong khi đó, phía Ingrid Lima thừa nhận rằng trong thời gian mang thai, hai người từng "không ở bên nhau", và cô cũng có quan hệ với người khác. Báo Brazil thậm chí còn khui thêm tình tiết gây sốc: cha ruột thật sự của bé Maite có thể là một anh shipper, người từng làm tài xế riêng của Ingrid. Tình huống khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Plot twist quá mạnh!".

Bị chỉ trích dữ dội, Ingrid nhanh chóng lên mạng xã hội kêu gọi cộng đồng đừng công kích Tobias, khẳng định cả hai đã ngồi lại nói chuyện "trong hoà bình". Dẫu vậy, dư luận vẫn không khỏi bàn tán khi vụ việc chạm đến danh dự, tình cảm và cả hình ảnh công khai của cầu thủ trẻ.

Từ một hình xăm ngọt ngào đến cú sốc ADN khiến cả Brazil xôn xao, câu chuyện của Vinícius Tobias chính là ví dụ điển hình cho việc: trong thế giới bóng đá, những cú ngoặt bất ngờ đôi khi không đến từ sân cỏ, mà đến từ chính cuộc sống riêng tư nhiều biến động của các cầu thủ.