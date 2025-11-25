Đội tuyển Rapid Lofi trở thành đại diện Việt Nam tranh tài tại giải đấu quốc tế Delta Force Invitational: Warfare 2025

Giải đấu quốc nội Delta Force Ultimate Tournament: Warfare 2025 đã chính thức khép lại vào ngày 23/11, đánh dấu một mùa giải đầy kịch tính, nơi các đội tuyển hàng đầu Việt Nam so tài trong những trận đấu căng thẳng và đầy kỹ thuật. Chiến thắng áp đảo tại vòng bảng, Playoff và cả trận Chung kết, đội tuyển Rapid Lofi đã xuất sắc lên ngôi vô địch, trở thành lá cờ đầu của Delta Force Việt Nam tham dự Delta Force Invitational: Warfare 2025 (DFIW 2025). Với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD, DFIW 2025 không chỉ là cơ hội để đại diện đến từ Việt Nam khẳng định bản lĩnh mà còn là dịp để cộng đồng Delta Force trong nước gửi thông điệp Tự Hào Dân Tộc và tinh thần “THÁCH THỨC GÃ KHỔNG LỒ” đến bạn bè quốc tế.

Rapid Lofi và hành trình trở thành nhà vô địch Delta Force Ultimate Tournament 2025

Hành trình lên ngôi vô địch của Rapid Lofi tại Delta Force Ultimate Tournament: Warfare 2025 (DFUT 2025) là minh chứng rõ ràng nhất cho bản lĩnh của tân binh nhưng mang phong thái một đội tuyển “lớn”. Lần đầu góp mặt ở giải đấu chuyên nghiệp, Rapid Lofi không hề tỏ ra non kinh nghiệm, ngược lại, họ thi đấu cực kỳ bình tĩnh, phối hợp nhuần nhuyễn và thể hiện kỹ năng vượt trội so với phần còn lại. Thành tích dẫn đầu BXH vòng bảng với hiệu số áp đảo đã nói lên tất cả. Bước vào Playoff, Rapid Lofi huỷ diệt USBxSOF 3-0 để tiến thẳng vào Chung kết, và dù đối thủ này tiếp tục leo lên từ nhánh thua, Rapid Lofi không cho họ bất kỳ cơ hội phục thù nào. Với thành tích bất bại tuyệt đối, Rapid Lofi chính thức trở thành tân vương DFUT 2025 một cách tâm phục khẩu phục.

Khoảnh khắc nâng cúp của nhà vô địch Rapid Lofi

Nhắc đến chức vô địch rực rỡ của Rapid Lofi, không thể không nhắc đến sự bùng nổ của Vico – chủ nhân danh hiệu FMVP và cũng là tuyển thủ dẫn đầu về số mạng hạ gục, người đã liên tục tạo đột biến và gánh trọng trách trong những ván đấu then chốt. Đối lập với màn trình diễn “khát máu” của Vico là sự cống hiến thầm lặng nhưng không kém phần then chốt của Lao, tuyển thủ sở hữu số lần hồi sinh đồng đội nhiều nhất đã giúp đội hình Rapid Lofi luôn duy trì được nhịp độ giao tranh mà không đánh rơi lợi thế về phía đối thủ. Bên cạnh đó là sự quyết đoán trong những pha chỉ huy tác chiến (call team in game) của Kobayashi, cùng Banana trở thành mũi nhọn trong việc phá xe chủ lực, đem về lợi thế để Rapid Lofi thuận tiện triển khai thế trận tấn công. Tất cả đã cùng với đội trưởng QaviYeager phối hợp tác chiến, tạo nên một Rapid Lofi toàn diện, mạnh mẽ từ kỹ năng cá nhân đến vận hành chiến thuật.

Danh hiệu FMVP giải đấu, key player của đội tuyển Rapid Lofi - VicoChú thích ảnh

Động lực giúp Rapid Lofi duy trì bản lĩnh, quyết tâm và sự chuyên nghiệp trong suốt giải đấu chính là tấm vé danh giá trở thành đại diện Việt Nam tham dự DFIW 2025. Tại đây, họ sẽ đối mặt với những đối thủ mạnh đến từ nhiều khu vực, mang theo sứ mệnh chứng minh rằng Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng đứng ngang hàng với các “gã khổng lồ” trên đấu trường thế giới.

Đội trưởng QaviYeager cũng đã giữ lời khi từng khẳng định trước Chung kết rằng anh sẽ “cho khán giả thấy thế nào là một màn trình diễn hoàn hảo” và Rapid Lofi đã làm được. Chinh phục thành công ngôi vương mùa đầu tiên của DFUT 2025, QaviYeager thay mặt tập thể Rapid Lofi gửi lời cảm ơn đến toàn bộ người hâm mộ đã đến viewing party cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến màn trình diễn hoàn hảo hơn nữa tại DFIW 2025.

Một số hình ảnh ấn tượng tại Viewing Party Chung kết Delta Force Ultimate Tournament: Warfare 2025

Không khí sôi động tại Viewing Party giải đấu

Màn cosplay Luna..

Hackclaw phiên bản đời thực

Giải đấu chuyên nghiệp quốc tế DFIW 2025 tại Việt Nam

Delta Force Invitational 2025: Chế độ Chiến Trường (Delta Force Invitational: Warfare - DFIW 2025) là dịp để cộng đồng Delta Force và FPS trong nước thể hiện bản lĩnh, tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ ra thế giới: Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với những đội mạnh hàng đầu. Giải đấu hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc đáng nhớ, gắn kết cộng đồng, truyền cảm hứng và khơi dậy niềm tự hào khi chứng kiến đại diện của Việt Nam thi đấu sòng phẳng trên sân chơi quốc tế.

DFIW 2025 sẽ diễn ra từ ngày 11/12 - 14/12/2025 với tổng giải thưởng lên đến 200.000 USD. Thể thức thi đấu cụ thể như sau:

Chế độ: Chiến Trường - PC Quy mô: 8 đội từ nhiều khu vực, mỗi đội 24 thành viên (trong đó có 4 dự bị) Thể thức thi đấu: Nhánh thắng - thua; mỗi đội có tối thiểu 2 lượt trận trước khi bị loại

Các đội tuyển góp mặt tại DFIW 2025 bao gồm:

Tên đội Tên viết tắt Đến từ giải / vòng tuyển chọn Rapid Lofi RLF Delta Force Ultimate Tournament TengLong TL Delta Force Invitational: Warfare CN Qualifiers ProjectOne PO Delta Force Global League Season 3 DNI DNI Delta Force Global League Season 3 NoMercy NM Delta Force Global League Season 3 Hostile Response HR Winter Warfare Master RexRegumQeon x 7SINS RRQ7S Delta Force National Championship ToxidoNxG TXD Delta Force Winter Frontline

Cùng Delta Force Việt Nam tiếp sức các đội tuyển tại DFIW 2025

Sự cổ vũ từ cộng đồng chính là nguồn động lực vô giá, tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để Rapid Lofi tỏa sáng tại DFIW 2025. Tại đây, mỗi trận đấu của Rapid Lofi không chỉ là cuộc chiến giành vinh quang giữa các đội tuyển, mà còn là nơi cộng đồng Delta Force Việt Nam cùng nhau hướng về một mục tiêu chung: tiếp thêm niềm tin để đội nhà thi đấu bùng nổ, khẳng định vị thế Việt Nam trước bạn bè quốc tế.

Hãy cùng chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng cháy hết mình và dõi theo hành trình của Rapid Lofi tại DFIW 2025, nơi mọi cảm xúc, mọi sự ủng hộ của các khán giả đều trở thành sức mạnh để đại diện của Việt Nam tiến thật xa.