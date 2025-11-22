Bomber PC chính thức ra mắt: tái sinh ký ức Boom Online, rinh ngay skin FREE độc quyền

Bomber PC được xem là cầu nối giữa ký ức tuổi thơ và hiện tại, đánh thức hoài niệm của thế hệ 8X, 9X từng trải nghiệm Boom Online - tựa game kinh điển do VNG phát hành từ năm 2007. Phiên bản PC này tái hiện trọn vẹn cảm giác nguyên bản của dòng game đặt bom trên màn hình máy tính lớn, với điều khiển quen thuộc bằng bàn phím chuột.

Bomber PC được nâng cấp bằng engine đồ họa 3D HD, giúp hiển thị chi tiết và sắc nét hơn nhờ màn hình lớn hỗ trợ tỉ lệ khung hình rộng và FPS cao. Lợi thế về tầm nhìn rộng trên PC ngay lập tức được cộng đồng ghi nhận. Một game thủ chia sẻ: "Chưa nói đến độ trễ, tốc độ thao tác. Chỉ cần xét về diện tích map có thể thấy được thì khả năng đã là một lợi thế rồi."

Phiên bản PC được tối ưu riêng cho chuột và bàn phím, với các thao tác nhanh nhạy và chính xác, gợi nhớ cảm giác chiến đấu căng thẳng của Boom Online ngày xưa. Nhiều người chơi bày tỏ: "Mặc dù là game mới nhưng cũng sống lại thời năm 2006 cũng đáng." NPH cũng đang tối ưu tính năng cá nhân hóa phím tắt để đảm bảo mọi người chơi đều có thể thiết lập trải nghiệm phù hợp nhất.

Điểm đặc sắc của Bomber VNG nằm ở khả năng đồng bộ liền mạch giữa PC và mobile, cho phép game thủ chơi xen kẽ mà không mất dữ liệu. Mobile mang lại tính tiện lợi khi chơi mọi lúc mọi nơi, trong khi PC mang đến trải nghiệm chuyên sâu với đồ họa đẹp, điều khiển chính xác và tính năng multi-window độc đáo.

Song hành cùng sự kiện ra mắt Bomber PC, tính năng Ngoại Trang chính thức xuất hiện ngày 19/11/2025, cho phép các nhân vật được khoác lên những bộ skin hoàn toàn mới. Để chào mừng sự kiện, VNG tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt: từ 19/11 đến 25/11, người chơi chỉ cần tích lũy đăng nhập 3 ngày sẽ nhận FREE Skin Dương Dương Phù Thủy Học Đường. Phần thưởng hấp dẫn bao gồm Vàng, Tinh Thể, Vé Blindbox Khóa và đặc biệt là Skin Dương Dương ở ngày thứ ba.