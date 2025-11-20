"Quỷ vương" Faker đến Việt Nam

Sáng 20/11, trang Fanpage chính thức của ngân hàng VPBank đã bất ngờ đăng tải đoạn video đồ họa kèm âm thanh tiếng Hàn Quốc. Ngay lập tức, nội dung này đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) nước nhà.

Các "thám tử online" đã nhanh chóng vào cuộc và giải mã được những ẩn ý trong đoạn video. Dù chỉ là một câu nói ngắn, nhưng người hâm mộ của T1 dễ dàng nhận ra chất giọng đặc trưng của "Quỷ Vương" Faker (Lee Sang-hyeok).

Sau G-Dragon, VPBank vừa tung hint một ngôi sao khác sắp về Việt Nam và người được đồn đoán chính là Faker

Cụ thể, đoạn âm thanh này được trích từ bài phỏng vấn sau trận đấu tại vòng bảng MSI 2019 diễn ra ở Hà Nội. Khi đó, Faker đã trả lời MC rằng anh rất mong muốn được quay lại Việt Nam một lần nữa trong tương lai. Việc ngân hàng sử dụng chính đoạn trích này được cho là lời khẳng định ngầm về một sự kiện hợp tác bom tấn.

Chưa dừng lại ở đó, dòng trạng thái đi kèm video còn sử dụng biểu tượng cảm xúc (emoji) hành động “suỵt”. Đây là dáng pose "thương hiệu" gắn liền với Faker trong các video giới thiệu trước đây, càng làm tăng tính xác thực cho "hint" này.

Cách pose dáng thương hiệu của Faker

Thông tin này xuất hiện vào thời điểm cực kỳ hợp lý. Faker hiện đang trong giai đoạn nghỉ ngơi (off-season) sau một mùa giải đại thành công. Cách đây không lâu, anh cùng đồng đội tại T1 đã làm nức lòng người hâm mộ khi giành chức vô địch thế giới lần thứ 6 và là chức vô địch thứ 3 liên tiếp tại Thành Đô (Trung Quốc).

Với bảng thành tích "vô tiền khoáng hậu" này, Faker đã xây chắc vị thế là tuyển thủ vĩ đại nhất lịch sử Esports. Tại quê nhà Hàn Quốc, anh được xếp vào hàng "quốc bảo", có tầm ảnh hưởng ngang hàng với những ngôi sao giải trí và thể thao hàng đầu như Son Heung-min, nhóm nhạc BTS hay đạo diễn Bong Joon-ho.

Faker đã từng đến Việt Nam tham gia vòng bảng MSI 2019 và được chào đón nồng nhiệt bởi khán giả Việt

Nếu thông tin này trở thành sự thật, đây sẽ là một trong những sự kiện Esports lớn nhất năm 2025 tại Việt Nam, thỏa lòng mong ước của hàng triệu người hâm mộ muốn được tận mắt nhìn thấy huyền thoại sống của LMHT toàn cầu.