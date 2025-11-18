Xuất hiện thông tin Levi có thể giải nghệ

Trong một năm đáng thất vọng của GAM tại LCP, không khó để dự đoán sẽ có rất nhiều sự thay đổi cho đội tuyển này sau khi mùa giải đã kết thúc. Chưa kể, việc GAM không thể dự CKTG 2025 có thể xem như "giọt nước tràn ly". "Nhà vua VCS" cần một cuộc "cải cách" cực lớn và thậm chí theo một số thông tin đang được lan truyền thì Levi cũng không phải là ngoại lệ.

Xuất hiện thông tin không mấy tích cực liên quan Levi.

Theo đó, mới đây, trên trang cá nhân, Levi thông báo chính thức giải nghệ sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, khép lại hành trình hơn 10 năm chinh chiến trong đấu trường LMHT chuyên nghiệp. Đây có thể là một sự tổn thất rất lớn cho LMHT và Esports Việt nói chung, nhưng là lựa chọn hợp tình hợp lý, như chính Levi khẳng định là anh đã cống hiến rất nhiều cho LMHT Việt.

Levi chính thức thông báo giải nghệ.

Màn chia tay hợp tình hợp lý, đúng thời điểm của Levi

Levi luôn là một trụ cột và là đội trưởng, in-game leader đáng tin cậy của GAM. Nhưng có lẽ, như chính Levi khẳng định, anh cần nghỉ ngơi và có cho mình những thay đổi phù hợp hơn cho các định hướng sắp tới.

Tạm biệt và cảm ơn Levi vì những đóng góp của anh cho LMHT và Esports Việt.