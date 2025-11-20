Wild Rounds SMASH 2025 tại Việt Nam, xứng đáng sự kiện cộng đồng Tốc Chiến lớn nhất thế giới

Wild Rounds: SMASH 2025 vừa khép lại tại TP.HCM sau ba ngày bùng nổ, do VNGGames và Riot phối hợp tổ chức. Sự kiện này không chỉ gây ấn tượng mạnh mẽ về quy mô quốc tế, mà còn thành công lớn trong việc chuyển hóa cộng đồng game thủ online thành một đại lễ hội chân thật, sôi động.

Khu vực bờ sông vốn yên bình đã biến thành một đại lễ hội game hiện đại, sôi động. Ánh đèn, âm nhạc, sân khấu, booth trải nghiệm và hàng nghìn người hâm mộ đổ về khiến cả quần thể sáng rực như một khu giải trí tầm cỡ quốc tế. Dù thời tiết Sài Gòn thất thường, cảnh tượng hàng trăm người vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài check-in đã chứng minh tinh thần "Dân chơi không sợ mưa rơi" của cộng đồng Tốc Chiến.

Hàng dài game thủ đến với sự kiện lớn nhất của cộng đồng Tốc Chiến toàn cầu

Công viên Bờ Sông Sài Gòn trở thành điểm đến hút hàng nghìn game thủ

Không gian bên trong mang cảm giác như một khu Carnival chủ đề Tốc Chiến. Khu vực sân khấu chính luôn chật kín người xem, từ ghế ngồi đến các lối đi, với âm thanh và ánh sáng mạnh mẽ. Tiếng cổ vũ vang dội đã tạo nên bầu không khí căng thẳng, xứng tầm một giải đấu thể thao lớn.

Sự kiện cũng thu hút đông đảo game thủ quốc tế tham gia và là nơi lan tỏa tinh thần game thủ Việt

Yếu tố nghệ thuật và cộng đồng cũng là điểm sáng của đại lễ hội. Khu vực sân khấu phụ liên tục diễn ra các hoạt động giao lưu và những màn catwalk cosplay được đầu tư kỹ lưỡng. Dàn cosplayer hóa thân thành các tướng nổi tiếng như Ahri, Jinx, Yasuo, với trang phục có độ chi tiết cao, bước ra như vừa bước ra từ trò chơi, góp phần tạo nên bầu không khí huyền ảo, đậm chất fantasy.

Phần cosplay vị tướng Jinx xuất sắc tại sự kiện

Game thủ đến với sự kiện đều có thể mang về nhiều quà tặng

Các khu vực trải nghiệm được đầu tư bài bản và mang màu sắc riêng: từ khu chơi minigame, khu thi đấu AAA ARAM hay tới các booth chụp hình...

Wild Rounds: SMASH 2025 đón hàng ngàn lượt tham quan mỗi ngày

Sự nhiệt tình "vượt nắng, thắng mưa" của game thủ đã thể hiện rõ sự thành công của Wild Rounds: SMASH 2025

Sức nóng của Wild Rounds: SMASH 2025 được tạo nên bởi dàn khách mời và tuyển thủ quốc tế chất lượng. Sự kiện quy tụ các KOL, streamer và tuyển thủ chuyên nghiệp đến từ Brazil, Trung Quốc, Hàn Quốc, Philippines, và Thổ Nhĩ Kỳ. Sự tham gia trực tiếp của họ vào cả thể thức Creator lẫn các vòng Pro đã tạo ra những khoảnh khắc gay cấn, hài hước và đầy chuyên môn.

Đặc biệt, các trận đấu thuộc thể thức 5v5 Pro đã mang đến những màn giao tranh mãn nhãn, những cú outplay (vượt mặt đối thủ) khiến đám đông bùng nổ thực sự là điểm nhấn lớn của Wild Rounds năm nay. Với màn hình lớn mang đến trải nghiệm xem giải chất lượng cao, người hâm mộ đã được mãn nhãn với những pha xử lý đỉnh cao.

Sân khấu chính của Wild Rounds: SMASH 2025 sở hữu hệ thống âm thanh, ánh sáng được vận hành chuyên nghiệp, mang lại cảm giác không thua kém các giải đấu eSports quốc tế.

Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều KOLs/ tuyển thủ

Các khu booth trải nghiệm cũng là một điểm nhấn cực kỳ thú vị, cho phép người tham dự thử tướng mới, test skin hoặc trải nghiệm gaming gear hiện đại, tạo nên một không gian giải trí đúng nghĩa, vừa trẻ trung, vừa hiện đại, vừa gần gũi.

Wild Rounds: SMASH 2025 đã khép lại thành công rực rỡ, để lại những kết quả đáng nhớ. Ở thể thức Pro track, đội WRLR đã giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Trong thể thức 5v5 Tốc Chiến, TGSS PRO xuất sắc trở thành nhà vô địch, và ZRX LADIES vô địch AAA ARAM.

Đây không chỉ là một sân chơi giao lưu mà còn là một ngày hội kết nối cộng đồng Tốc Chiến Việt Nam với bạn bè quốc tế, lan tỏa tinh thần "Still Wild on the Rift" và nâng tầm vị thế của game thủ Việt.