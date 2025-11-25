Vòng loại NSOC 2025 bùng nổ với hơn 5.000 tuyển thủ so tài - cuộc đua căng nhất cộng đồng eSports sinh viên Việt Nam

Được tổ chức mùa giải đầu tiên vào năm 2023 và đã tạo được những dấu ấn mạnh mẽ đối với cộng đồng, NSOC 2025 bước sang mùa giải thứ hai với quy mô lên tới hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng 2 tỷ đồng. Đây là mức thưởng chưa từng có trong lịch sử các giải đấu eSports dành riêng cho cộng đồng sinh viên Việt Nam

Họp báo Công bố khởi động giải đấu NSOC 2025

Chính thức mở cổng đăng ký từ giữa tháng 9, NSOC 2025 đã ngay lập tức chứng minh sức hút của một sân chơi thể thao điện tử sinh viên lớn nhất Việt Nam. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, hơn 5.000 sinh viên đến từ 170 trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc đã đăng ký tham gia, sẵn sàng bước vào hành trình tranh tài khốc liệt nhất của mùa giải năm nay.

Trước đó, vòng lại Unitour bộ môn Đấu Trường Chân Lý diễn ra tại 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng ghi nhận sự tham gia tranh tài của gần 1000 tuyển thủ, và chỉ 24 bạn sinh viên xuất sắc nhất giành được tấm vé bước thẳng vào vòng Playoff.

Giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 01/10 với hơn 4000 tuyển thủ bộ môn Đấu Trường Chân Lý và hơn 200 đội tuyển Valorant tham gia tranh tài. Những con số kỷ lục của mùa giải năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của NSOC là một trong những giải đấu eSports sinh viên lớn nhất và chuyên nghiệp nhất Việt Nam. Sức hút mạnh mẽ của NSOC 2025 không chỉ nằm ở quy mô giải đấu, mà còn trong việc gắn kết eSports với đời sống sinh viên, tạo nên sân chơi lành mạnh, năng động và đầy cơ hội cho các bạn trẻ đam mê thể thao điện tử.

Trước khi bước vào giải đấu chính thức, hành trình NSOC Unitour kết nối và lan tỏa eSports học đường đã đặt chân tới 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Những pha combat mãn nhãn, những cuộc so tài khốc liệt đã tạo nên một mùa giải NSOC 2025 bùng nổ chưa từng có.

Giải đấu cũng ghi nhận sự tham gia của không ít “bóng hồng” xinh đẹp.

Trải qua gần 1 tháng tranh tài, những cái tên xuất sắc nhất cũng dần lộ diện. Và chỉ 2 đội tuyển Valorant cùng 8 tuyển thủ Đấu Trường Chân Lý xuất sắc nhất, vượt qua hàng nghìn đối thủ mới có thể ghi danh vào Vòng Chung kết Quốc gia.

Hơn 5000 tuyển thủ bước vào vòng loại để tìm ra top 8 tuyển thủ TFT và 2 đội tuyển Valorant xuất sắc nhất đại diện 2 miền Bắc - Nam bước vào Chung kết Quốc gia.

Và nay, đường đua NSOC 2025 chuẩn bị đi đến chặng cuối cùng. Tất cả sẽ cùng đối đầu trong trận Chung kết Quốc gia NSOC 2025 diễn ra tại OEG Stadium (459 Bạch Mai, Hà Nội) - Tổ hợp giải trí eSports lớn nhất Việt Nam vào ngày 06/12 tới đây. Tổng giải thưởng đang chờ đón những tuyển thủ xuất sắc và bản lĩnh nhất. Vòng Chung kết Quốc gia NSOC 2025 chắc chắn sẽ là những trận so tài nảy lửa, quyết liệt và mãn nhãn nhất của hành trình NSOC 2025.

OEG Stadium là địa điểm diễn ra Chung kết miền Bắc và Chung kết Quốc gia của NSOC 2023.

NSOC 2025 được tổ chức bởi Ocean Entertainment Group (OEG), phối hợp cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio, dưới sự đồng hành tư vấn của Ủy ban Olympic Việt Nam. Giải đấu cũng nhận được sự đồng hành của các đơn vị như: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) - Cùng Vươn Tầm với tư cách Đơn vị Đồng hành Kim cương, Nhãn hàng Wake-up 247 với tư cách Đơn vị Đồng hành Vàng, Crossfire: Legends với tư cách Đơn vị Đồng hành, cùng các Đơn vị Đồng hành Truyền thông, Đơn vị Đồng hành Địa điểm và các Đơn vị Đồng hành Chiến lược khác.