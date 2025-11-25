Vì sao pickleball không có ở SEA Games 33?

Pickleball, môn thể thao đang “gây bão” tại Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, bất ngờ không có tên trong danh sách thi đấu SEA Games 33 năm 2025 tại Thái Lan. Nhiều fan hâm mộ tiếc nuối bởi môn thể thao này đang ngày càng phổ biến, thậm chí được ví như “môn thể thao quốc dân mới”.

Theo ghi nhận, tại Việt Nam, hơn 80% người dân đã từng nghe về pickleball, trong đó gần 40% từng thử chơi ít nhất một lần. Môn thể thao này nhanh chóng chiếm được cảm tình bởi luật chơi đơn giản, không tốn nhiều diện tích sân bãi, phù hợp với nhiều độ tuổi. Thái Lan cũng đã công nhận pickleball là môn thể thao đủ điều kiện lập hiệp hội cấp quốc gia, mở đường cho các giải đấu trong khu vực.

Lý Hoàng Nam từng nhiều lần tham dự SEA Games khi thi đấu tennis, từ khi chuyển sang pickleball đã phải tạm xa đấu trường này

Tuy nhiên, để được đưa vào SEA Games, một môn thể thao cần đáp ứng nhiều tiêu chuẩn nghiêm ngặt bao gồm phải có hiệp hội quốc gia chính thức, có sự tham gia của nhiều quốc gia trong khu vực, có hệ thống tuyển chọn vận động viên quốc tế và cơ sở vật chất đủ chuẩn. Hiện tại, pickleball ở nhiều nước vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa hoàn thiện đầy đủ các thủ tục và tiêu chí này.

Ban tổ chức SEA Games luôn ưu tiên những môn thể thao đã có hệ thống rõ ràng, số lượng vận động viên và quốc gia tham dự ổn định. Chính vì vậy, dù Pickleball đang “hot” và được kỳ vọng, môn thể thao này vẫn phải chờ thêm vài bước thủ tục cuối cùng trước khi có thể góp mặt tại đấu trường SEA Games.

Với tốc độ phát triển hiện nay, cộng đồng yêu thể thao hoàn toàn có thể hy vọng Pickleball sẽ sớm xuất hiện ở các kỳ SEA Games tiếp theo, trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu cho các fan trong khu vực.