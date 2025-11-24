Hoàng Thanh Giang là ai?

Trong vài năm trở lại đây, cái tên Hoàng Thanh Giang nổi lên như một hiện tượng đặc biệt của điền kinh Việt Nam. Thuộc biên chế đội Hải Phòng, nữ vận động viên sinh năm 2000 gây ấn tượng mạnh bởi cá tính mạnh mẽ, nghị lực phi thường và hành trình vượt khó để vươn tới vị thế nhà vô địch ở các nội dung khắc nghiệt bậc nhất 7 môn phối hợp và nhảy xa.

VĐV Hoàng Thanh Giang

Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống thể thao, Hoàng Thanh Giang thuở nhỏ vốn chỉ là cô gái nghịch ngợm, thích chạy nhảy và có phần “cứng đầu”. Chính tính cách hiếu động đó khiến các thầy cô gợi ý cô nên thử sức với thể thao. Bước ngoặt đến khi cô được chọn vào đội năng khiếu điền kinh Hải Phòng.

Ban đầu, Thanh Giang theo đuổi nội dung nhảy cao, nhưng do hạn chế thể hình, cô buộc phải thay đổi hướng đi và chuyển sang nhảy xa. Đây cũng là thời điểm tài năng của cô bắt đầu được bộc lộ rõ rệt.

Những năm 2018–2019 là thời điểm khó khăn nhất của Thanh Giang. Cô gần như không đạt thành tích đáng kể, nhiều giải đấu trắng tay và từng có lúc cảm thấy mình không phù hợp để theo thể thao chuyên nghiệp. Việc “quá tuổi trẻ”, chưa có huy chương, cộng thêm áp lực thành tích khiến cô nhiều lần nghĩ đến chuyện dừng lại.

Nhưng với sự động viên của HLV Nguyễn Mạnh Hiếu và khát vọng chứng minh bản thân, Thanh Giang quyết định ở lại đường đua. Đây là lựa chọn thay đổi toàn bộ sự nghiệp của cô.

Bứt phá ngoạn mục để trở thành nhà vô địch

Quyết tâm ấy nhanh chóng được đền đáp. Tại Giải vô địch điền kinh quốc gia 2023, Hoàng Thanh Giang bùng nổ với 2 tấm HCV một ở nhảy xa và một ở 7 môn phối hợp. Thành tích 6,39m ở nhảy xa giúp cô vượt qua nhiều đàn chị giàu kinh nghiệm, qua đó định vị mình ở nhóm VĐV hàng đầu quốc gia.

Thanh Giang thành công với nội dung thi đấu 7 môn phối hợp

Không dừng lại, đến mùa giải 2025, Thanh Giang tiếp tục tạo dấu ấn khi lập kỷ lục quốc gia ở nội dung 7 môn phối hợp với tổng điểm 5.481 điểm, một mốc son quan trọng và là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của cô ở nội dung đòi hỏi sức bền, kỹ thuật lẫn chiến thuật.

Thanh Giang từng tự nhận mình “bướng bỉnh và cứng đầu”. Nhưng chính sự bướng bỉnh đó lại trở thành vũ khí mạnh nhất giúp cô không bỏ cuộc trước khó khăn, vượt qua chấn thương và duy trì kỷ luật luyện tập khắc nghiệt của nội dung 7 môn phối hợp.

Cá tính mạnh mẽ, tinh thần lì lợm cùng thái độ thi đấu quyết đoán khiến nhiều HLV gọi cô là “bông hồng thép” mới của điền kinh Việt Nam. Những phẩm chất này đặc biệt phù hợp với nội dung 7 môn phối hợp, môn thể thao mà vận động viên phải mạnh mẽ, bền bỉ và luôn tỉnh táo trước từng thử thách.

Ảnh đời thường của Thanh Giang

Những thành tích trong nước chỉ là bước đệm cho mục tiêu tiếp theo của Hoàng Thanh Giang đó là giành huy chương ở SEA Games SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12 tại Thái Lan. tVới phong độ ổn định, tiềm năng còn rất lớn và tinh thần thi đấu kiên định, cô đang được kỳ vọng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của đội tuyển điền kinh Việt Nam.