"Mợ chảnh" nhà Khánh Thi - Phan Hiển đời thường xinh yêu như công chúa, lên sàn nhảy lại khí chất đúng "con nhà nòi"

Là con gái thứ hai của cặp đôi kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển, bé Anna Vương Diễm từ nhỏ đã thu hút sự chú ý vì gương mặt xinh xắn đúng chuẩn "thiên thần nhỏ". Đời thường, cô bé sở hữu vẻ đẹp trong veo, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt như kẹo. Nhưng chỉ cần bước lên sàn tập, Anna lập tức "biến hình" thành một vũ công nhí với thần thái tập trung, chuyên nghiệp đúng chất "con nhà nòi".

"Mợ chảnh" nhỏ của gia đình triệu follow

Anna sinh năm 2018, là em gái thứ hai đáng yêu trong gia đình có 3 anh chị em: Kubi - Anna - Lisa. Nếu anh trai Kubi thừa hưởng vẻ chững chạc, điềm đạm của bố Phan Hiển thì Anna lại giống mẹ Khánh Thi ở sự lanh lợi, lém lỉnh và vô cùng... có khí chất "chị đẹp mini". Gia đình hay gọi Anna bằng biệt danh "mợ chảnh" bởi cô bé có dáng vẻ điệu đà, thích tạo dáng, thích soi gương và đặc biệt cực kỳ có "gu" và thần thái có phần lạnh lùng.

Anna cũng được xem như "cục vàng" của bố. Phan Hiển từng chia sẻ rằng mỗi lần đi làm về chỉ cần nghe tiếng Anna gọi "Ba Hiển ơi" là tan chảy ngay lập tức.

Đời thường đáng yêu, trên sàn nhảy lại sắc bén bất ngờ

Loạt ảnh đời thường của Anna luôn khiến cộng đồng mạng thích thú. Cô bé xinh xắn kiểu tự nhiên: tóc dài mềm, mặt bầu bĩnh, biểu cảm ngây thơ đúng tuổi. Nhưng khi khoác lên mình bộ váy dancesport - chiếc đầm xòe vàng rực hay mẫu đen trắng thanh lịch - Anna lập tức thay đổi: Lưng thẳng, tay đặt đúng vị trí kỹ thuật, gương mặt tập trung, động tác sắc nét, giàu biểu cảm... Nhìn Anna tạo dáng trên sàn nhảy, nhiều người phải thốt lên: "Không hổ danh con gái Khánh Thi - Phan Hiển!"

Dù chỉ mới 7 tuổi, Anna đã được mẹ cho làm quen với nhảy từ rất sớm. Khánh Thi từng chia sẻ rằng cô không ép con theo nghề nhưng tạo điều kiện để các bé tiếp xúc, xem đó như một hoạt động vui chơi giúp cơ thể khỏe mạnh, linh hoạt và rèn sự tự tin. Thế nhưng có lẽ "gen nghệ thuật" trong Anna mạnh đến mức chỉ cần nhìn qua vài động tác, cô bé đã bắt chước được khá chuẩn.

Cô bé có tính cách nổi bật: tự tin, duyên dáng và thích biểu diễn

Anna không chỉ xinh - mà còn vô cùng hoạt bát. Cô bé thích đứng trước máy quay, thích biểu diễn và đặc biệt rất tự giác khi vào phòng tập, chăm chỉ, lễ phép, hay cười nhưng khi tập là tập rất nghiêm túc.

Sự tự tin của Anna cũng khiến nhiều người dự đoán cô bé có thể nối nghiệp bố mẹ trong tương lai - trở thành một gương mặt dancesport triển vọng, tuy nhiên, Khánh Thi tiết lộ rằng cô hai Anna chỉ nhảy vì yêu thích chứ không muốn theo sự nghiệp của bố mẹ.

Gia đình tài năng, nền tảng vững chắc

Anna lớn lên trong môi trường nghệ thuật nhưng được dạy dỗ kỹ lưỡng, nề nếp. Khánh Thi chú trọng vào lối sống lành mạnh, luyện tập, và đặc biệt quan tâm đến cảm xúc của các con. Phan Hiển lại là "ông bố quốc dân" nhẹ nhàng, kiên nhẫn và luôn đồng hành trong mọi hoạt động của các bé. Nhờ vậy, Anna được phát triển tự nhiên, giữ trọn nét hồn nhiên của một đứa trẻ nhưng vẫn có chất "nghệ sĩ nhỏ" rất rõ rệt.



