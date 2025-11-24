Cô gái bán hàng kiếm sống, 9 năm sau đeo nhẫn 80 tỷ cùng cầu thủ nổi tiếng dự tiệc của Tổng thống Donald Trump

Georgina Rodríguez là cái tên quen thuộc với hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Cô là minh chứng sống động cho một "câu chuyện cổ tích đời thường". Trước khi bước chân vào cuộc sống xa hoa bên Cristiano Ronaldo, Georgina từng là cô gái giản dị, làm việc tại cửa hàng ở Madrid, Tây Ban Nha.

Vào khoảng năm 2016, cô đảm nhận vị trí nhân viên bán hàng tại cửa hiệu Gucci, khi mới 22 tuổi. Công việc hàng ngày chủ yếu là sắp xếp quầy, tư vấn khách và giữ nụ cười trên môi trong mọi tình huống. Không ai ngờ rằng, ngay tại nơi ấy, định mệnh đã đưa cô đến với Ronaldo – siêu sao bóng đá mà hàng triệu người ngưỡng mộ.

Bạn gái Ronaldo làm nhân viên bán hàng

Trước khi làm việc cho Gucci, Georgina từng kinh qua nhiều nghề khác nhau để trang trải cuộc sống. Cô từng làm giữ trẻ khi ở Anh, sau đó trở về Tây Ban Nha và tiếp tục làm việc trong ngành thời trang. Ngoài công việc bán hàng, cô cũng thử sức với nghề người mẫu, PR, và cộng tác với các thương hiệu cao cấp nhưng chưa từng mơ rằng mình sẽ trở thành người của công chúng như bây giờ.

Tình cảm giữa Georgina và Ronaldo phát triển âm thầm nhưng bền bỉ. Trong những ngày đầu, cô vẫn đi làm bằng xe buýt, trong khi Ronaldo nhiều lần đón cô bằng siêu xe hình ảnh khiến không ít người choáng ngợp. Georgina từng chia sẻ, sự bình dị và chân thành của mình đã chinh phục trái tim CR7, và chính điều đó trở thành chất keo gắn kết mối quan hệ lâu dài của họ.

Chuyện tình của họ không phải lúc nào cũng "hoa hồng rực rỡ". Georgina từng bị công chúng chỉ trích vì cách khoe nhẫn đính hôn 30 carat hay phong cách tạo dáng trước ống kính. Đồng thời, truyền thông từng đồn đoán về một hợp đồng tiền hôn nhân giữa cô và Ronaldo, theo đó nếu chia tay, Georgina có thể nhận khoản chu cấp lớn cùng quyền sở hữu bất động sản. Tuy nhiên, chính sự bình tĩnh, tự tin và tình yêu gia đình đã giúp cô chứng minh giá trị thực sự của bản thân.

Một bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2025 khi Georgina khoe chiếc nhẫn kim cương khổng lồ giá 80 tỷ đi kèm dòng chú thích ngọt ngào: "Yes I do. In this and in all my lives". Đây được xem như lời khẳng định cho hành trình tình yêu kéo dài gần một thập kỷ giữa cô và Ronaldo.

Ronaldo đã cầu hôn bạn gái

Và có lẽ một trong những dấu mốc cho thấy sự thăng hạng rõ rệt nhất của Georgina chính là chuyến đi tới Nhà Trắng. Nàng WAG và Ronaldo tham dự buổi tiệc tối sang trọng do Tổng thống Donald Trump tổ chức để tiếp đón Thái tử Saudi Mohammed bin Salman. Tại sự kiện này, cặp đôi có những khoảnh khắc tình tứ. Georgina diện chiếc đầm xanh ôm sát, hở lưng, kết hợp khuyên tai kim cương, trong khi Ronaldo lịch lãm với bộ tuxedo.

Khoảnh khắc Tổng thống Donald Trump bước đi cùng Ronaldo và bạn gái

Georgina Rodríguez giờ đây không chỉ là "bạn gái của siêu sao", mà còn là biểu tượng ảnh hưởng, một người phụ nữ có tầm, được công nhận trên nhiều mặt hình ảnh đại diện cho sự khát khao, phong cách và khả năng vươn lên từ xuất phát điểm bình dị.