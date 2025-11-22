Ronaldo hay nhất Trung Đông?

Cristiano Ronaldo tiếp tục là tâm điểm chú ý khi góp mặt trong danh sách đề cử cho hạng mục Cầu thủ hay nhất Trung Đông tại lễ trao giải Globe Soccer Awards 2024. Dù đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn duy trì phong độ ấn tượng và trở thành gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Saudi Arabia.

Ronaldo vẫn phải cạnh tranh với nhiều đối thủ

Theo danh sách công bố, Ronaldo phải cạnh tranh với nhiều tên tuổi lớn đang thi đấu tại khu vực Trung Đông như Salem Al Dawsari (Al Hilal), Karim Benzema và N’Golo Kanté (Al Ittihad), Roberto Firmino (Al Sadd), Riyad Mahrez và Ivan Toney (Al Ahli). Đây đều là những ngôi sao châu Âu từng khẳng định đẳng cấp tại các giải đấu hàng đầu trước khi chuyển đến thi đấu tại vùng Vịnh.

Mùa giải trước, Ronaldo ghi 35 bàn và có 4 kiến tạo sau 41 trận trên mọi đấu trường cho Al Nassr. Tính từ khi gia nhập đội bóng Saudi Arabia, anh đã sở hữu 109 bàn thắng và 21 kiến tạo sau 122 trận. Thành tích này giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 953 bàn, qua đó tiến gần hơn đến mục tiêu đầy tham vọng cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức.

Globe Soccer Awards là giải thưởng thường niên được tổ chức tại Dubai (UAE), quy tụ hội đồng giám khảo gồm những huyền thoại bóng đá như Iker Casillas, Luis Figo, Fabio Capello… Kết quả cuối cùng được quyết định dựa trên hai phần: bình chọn của người hâm mộ và đánh giá chuyên môn từ hội đồng. Vòng bình chọn toàn cầu diễn ra đến ngày 27/11, trước khi bước vào giai đoạn bầu chọn thứ hai từ ngày 3 đến 11/12.



