Quang Dương làm đội trưởng, "gánh team" lên ngôi vô địch CakenisCup Malaysia Open 2025

CakenisCup Malaysia Open 2025 là giải đấu quy tụ nhiều tay vợt hàng đầu khu vực, trong đó đáng chú ý có bộ đôi vừa vô địch PPA Tour Australia Jack Wong và Kim. Tuy vậy, vượt qua tất cả, đội của Quang Dương đã thi đấu xuất sắc để giành chức vô địch đầy thuyết phục.

Trong vai trò đội trưởng, Quang Dương thể hiện phong độ vượt trội và là điểm tựa tinh thần quan trọng cho cả đội. Dù phong độ của các thành viên trong đội chỉ ở mức ổn định, Quang Dương lại duy trì một đẳng cấp cao vượt trội. Anh trở thành "bộ não" chiến thuật, người giữ nhịp trận đấu và là niềm tin cho đồng đội trong từng thời khắc quan trọng.

Team của Quang Dương vô địch

Trải qua hàng loạt đối thủ mạnh, team Quang Dương đã xuất sắc vượt qua mọi thử thách và chạm tay vào chức vô địch một cách đầy thuyết phục. Đây không chỉ là chiến thắng của tập thể, mà còn là minh chứng rõ ràng cho đẳng cấp không cần bàn cãi của Quang Dương trên bản đồ pickleball khu vực.