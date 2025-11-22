Huyền thoại TDDC sở hữu 11 huy chương Olympic gây sốc với bộ ngực "trông như người ngoài hành tinh"

Vận động viên thể dục dụng cụ huyền thoại Simone Biles mới đây đã tiết lộ mọi chi tiết về ca phẫu thuật nâng ngực của mình, bao gồm cả kích cỡ chính xác cô chọn và cách chúng khiến cô "trông như người ngoài hành tinh" lúc đầu nhưng "giờ thì hoàn hảo".

"Chúng nhô lên tận cổ tôi", nữ VĐV đoạt 11 huy chương Olympic nói trong một video TikTok. Cô kể đã nói với bác sĩ phẫu thuật: "Hãy lấy chúng ra! Chúng cần nhỏ hơn! Vì lúc đầu chúng trông như ngực của người ngoài hành tinh, một bộ ngực ngoài hành tinh!".

Ca phẫu thuật cũng khiến cơ thể cô kiệt sức. "Ngày đầu tiên, Jonathan phải nâng tôi dậy khỏi giường", Simone Biles đề cập đến chồng mình - ngôi sao bóng bầu dục Mỹ Jonathan Owens. Nhưng cô nhanh chóng hài lòng với kết quả: "Giờ thì chúng hoàn hảo rồi".

VĐV 28 tuổi đã thực hiện ca phẫu thuật ở Houston vào ngày 16/6. Sau giai đoạn hồi phục ban đầu khó khăn, tác dụng phụ duy nhất còn lại từ ca phẫu thuật là những vết rạch nơi implant được đặt vào.

Ngôi sao thể dục dụng cụ nói với mọi người rằng cô muốn giúp đỡ các cô gái trẻ bằng cách chia sẻ chi tiết về ca phẫu thuật của mình. "Tôi cũng nghĩ điều này cho thấy các cô gái trẻ có quyền lựa chọn cho riêng mình, dù là gì đi nữa, và không có gì đáng xấu hổ". Nhưng cô cũng nhấn mạnh rằng mình phẫu thuật vì không phải vì "không thích" vẻ ngoài trước đó.

Biles gần đây tiết lộ trên TikTok rằng cô đã trải qua ba ca phẫu thuật thẩm mỹ nhưng "hai ca trong số đó, bạn sẽ không bao giờ nhận ra".

Cô đã thực hiện phẫu thuật giảm bọng mắt dưới và loại bỏ da thừa ở mí mắt trên. Một ca phẫu thuật thẩm mỹ riêng biệt sửa chữa dái tai.



