Cuộc sống của Lương Xuân Trường và vợ gia thế "trâm anh thế phiệt" thế nào?

Sau lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021, Lương Xuân Trường cùng vợ Ngô Mai Nhưệ Giang vẫn đang xây dựng một cuộc sống gia đình kín tiếng nhưng vô cùng vững chãi. Dù hạn chế xuất hiện trước truyền thông, cặp đôi vẫn luôn là tâm điểm chú ý bởi sự đồng hành bền bỉ, tinh tế và ít ồn ào.

Xuân Trường làm ăn hỏi với vợ Nhuệ Giang năm 2021

Hiện tại, Xuân Trường và Nhưệ Giang có một cô con gái đầu lòng, bé tên thân mật là Little Daisy. Hai vợ chồng rất hiếm khi đăng ảnh rõ mặt con, chỉ chia sẻ những khoảnh khắc nhẹ nhàng trong những dịp thực sự đặc biệt. Tết 2024, Trường khiến người hâm mộ thích thú khi lần đầu đăng ảnh gia đình ba người trong khung cảnh sum vầy, một trong những lần hiếm hoi anh để lộ hình ảnh trọn vẹn của tổ ấm.

Cặp đôi có một cô con gái đầu lòng

Vợ chồng Xuân Trường Nhuệ Giang

Phong cách sống kín đáo này không phải mới. Ngay từ khi yêu nhau, cả hai đã tránh mọi ồn ào và hạn chế tối đa sự can thiệp của mạng xã hội vào đời tư. Điều đó tiếp tục được duy trì trong khi về chung một nhà và mang lại cho họ một không gian gia đình yên bình, tách biệt khỏi những áp lực từ đời sống công chúng. Tuy nhiên, dù đã ăn hỏi từ năm 2021 nhưng đến nay cặp đôi vẫn chưa tổ chức đám cưới.

Song hành trong sự nghiệp

Bên cạnh sự nghiệp thi đấu, Xuân Trường hiện dành nhiều tâm huyết cho Trung tâm phục hồi chấn thương thể thao quốc tế IRC, nơi anh là đồng sáng lập. Điều đáng chú ý là Nhưệ Giang đảm nhận vai trò Giám đốc chi nhánh Hà Nội, trở thành nhân tố quan trọng giúp duy trì, phát triển hoạt động của trung tâm.

Nhuệ Giang được đánh giá có tư duy quản lý tốt, tác phong chuyên nghiệp và là hậu phương rất vững chắc cho chồng. Trong nhiều sự kiện hoặc hình ảnh hiếm hoi rò rỉ, cô xuất hiện với phong thái tự tin, chỉn chu, thể hiện rõ phong cách của một nữ lãnh đạo trẻ.

Về phía Xuân Trường, sau một thời gian dài gắn bó với HAGL và trải qua chặng đường nhiều biến động, tiền vệ người Tuyên Quang chuyển sang Hải Phòng, Hà Tĩnh rồi đầu mùa giải 2025/26 là Bình Phước FC. Đây được xem là chương mới trong sự nghiệp của anh, với mục tiêu tìm lại phong độ và môi trường phù hợp hơn.

Xuân Trường không còn phong độ như thời 2018, 2019 nhưng vẫn duy trì đá ở giải hạng Nhất

Cùng lúc, những dự án ngoài sân cỏ của Trường – đặc biệt là IRC tiếp tục hoạt động ổn định. Nhiều năm trước, anh từng trải lòng về việc bị “người quen phản bội” trong quá trình khởi nghiệp, khiến bản thân tổn thương suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm đó giúp anh trưởng thành hơn trong việc kinh doanh và quản lý, đồng thời nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ vợ.