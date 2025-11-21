Thủ môn 18 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn kinh hoàng do tài xế sử dụng ma tuý gây ra

Bóng đá Tây Ban Nha những ngày qua chìm trong không khí u ám sau khi Daniel Sorín Muresan - một thủ môn chỉ mới 18 tuổi - thiệt mạng trong vụ tai nạn bỏ trốn gây rúng động dư luận. Bi kịch xảy ra vào tối 10/11 trên tuyến đường A-355 gần Coín, khi Daniel đang lái xe máy thì bất ngờ bị một chiếc ô tô lao sang làn một chiều và đâm trực diện. Cú va chạm mạnh đến mức kéo theo hai phương tiện khác, khiến thêm ba người bị thương nhẹ.

Đội cứu hộ có mặt ngay sau đó nhưng không thể cứu được Daniel. Anh tử vong tại chỗ - một kết thúc quá đột ngột cho cuộc đời của chàng trai trẻ được xem là "người gác đền mẫu mực" của các đội bóng địa phương.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tài xế gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi tự đến đồn cảnh sát Coín đầu thú. Kết quả kiểm tra cho thấy người này dương tính với cần sa. Anh ta hiện bị bắt giữ để điều tra thêm, bao gồm việc xác minh liệu có giấy phép lái xe hợp lệ hay không. Đoạn đường nơi xảy ra tai nạn vốn đã nổi tiếng nguy hiểm với nhiều vụ va chạm nghiêm trọng trong những năm gần đây.

Daniel sinh ra tại Monda nhưng sống ở Coín cùng bạn đời. Dù chỉ mới 18 tuổi, sự nghiệp bóng đá của anh đã ghi dấu tại nhiều CLB trong tỉnh Málaga như CD Puerto Malagueño, UD Mortadelo, CD Athletic de Coín và CD Cártama. Thời điểm qua đời, Daniel không thuộc biên chế đội bóng nào, nhưng tình yêu dành cho sân cỏ chưa bao giờ nguội.

CLB UD Mortadelo - nơi Daniel từng thi đấu ở lứa trẻ - đã đăng tải lời tri ân khiến nhiều người nghẹn lại: "Daniel đã bảo vệ khung thành của chúng tôi với sự nghiêm túc, tận tụy và một trái tim sáng. Một chàng trai mẫu mực, được tất cả yêu quý. Bạn sẽ mãi là một phần của gia đình Mortadelo".

Những dòng chia sẻ đầy xót xa từ đồng đội, bạn bè và người thân liên tục xuất hiện trên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau cái chết của một cầu thủ trẻ khác liên quan tới một vụ tấn công trả thù, khiến dư luận càng thêm bàng hoàng trước chuỗi bi kịch liên tiếp trong làng bóng đá trẻ.

Một chàng thủ môn trẻ, một tương lai dang dở, một câu chuyện khiến cả cộng đồng bóng đá phải tiếc thương.