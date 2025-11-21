Cầu thủ nổi tiếng có 8 con thì 6 người con ngoài giá thú, 4 lần bị bắt giữ vì nợ tiền chu cấp

Một cựu cầu thủ Premier League vừa bị bắt vì nợ tiền chu cấp con cái, sau khi người tình - cũng là người mẫu - tố anh là "người cha tệ hại" với con trai chung.

Jo - từng khoác áo Manchester City nhưng thất bại thảm hại. Anh mới đây đã bị bắt sau khi tòa ra lệnh cưỡng chế khoản nợ hơn 31.500 bảng (hơn 1 tỷ đồng) tiền chu cấp trong lúc anh vướng vào tranh cãi gay gắt với người tình cũ.

Cảnh sát đã tóm Jo (tên đầy đủ là Joao Alves de Assis Silva, 38 tuổi), khi anh đang dự tiệc nướng tại một quán ăn đường phố ở Barra da Tijuca, Rio de Janeiro (Brazil) vào ngày 18/11. Lệnh bắt liên quan đến một vụ việc trong năm 2024, xoay quanh khoản tiền chu cấp chưa trả của cựu sao Everton và tuyển Brazil.

Jo là bản hợp đồng kỷ lục thảm họa của câu lạc bộ Manchester City

Theo lệnh, Jo đang nợ khoảng 31.500 bảng (hơn 1 tỷ đồng). Sau khi bị bắt, anh được đưa đến đồn cảnh sát quận 16 ở Barra da Tijuca. Hiện chưa xác nhận khoản nợ này có liên quan đến người tình Maiara Quiderolly hay không. Jo đã ngoại tình với Maiara Quiderolly sau lưng vợ, sau đó sinh ra một con trai, có tên Joao Gabriel.

Ngay khi thông tin Jo bị bắt được lan truyền, Maiara đã lên tiếng bằng một video trên Instagram: "Tôi đã chọn nhầm một người cha tệ hại cho con mình".

Người tình của Jo, người mẫu Maiara Quiderolly

Cô nói thêm: "Tôi không bao giờ nhận tiền chu cấp đúng ngày. Khi anh ta chịu trả, cũng trả số tiền chẳng thống nhất, khiến tôi chẳng nhận được gì đúng luật. Thứ duy nhất luật pháp quy định thì anh ta cũng không làm đàng hoàng. Mỗi lần đòi hỏi quyền lợi là một cuộc hành xác và lúc nào tôi cũng bị nói là sai".

Theo truyền thông Brazil, đây đã là lần thứ tư Jo bị bắt vì nợ tiền chu cấp. Năm 2024, anh từng bị giam ở Campinas và Contagem vì cùng lý do, rồi được thả sau khi nộp tiền theo yêu cầu tòa.

Hồi tháng 5/2024, Jo bị bắt ngay lúc xuống xe buýt đội bóng Amazonas, chỉ vài phút trước trận gặp Ponte Preta tại Sao Paulo. Khi đó, anh bị tố không trả tiền chu cấp cho người tình - người mẫu Maiara - mẹ của con trai anh. Luật sư của Jo lúc ấy cho biết khoản nợ "khá nhỏ" đã được thanh toán.

Jo có tổng cộng 8 người con, gồm 2 con với vợ hiện tại và 6 con ngoài hôn nhân. Đầu năm 2024, Maiara lên tiếng cho biết Jo hoàn toàn vắng mặt trong cuộc sống của con trai, thậm chí bỏ lỡ sinh nhật đầu tiên của bé.

Maiara Quiderolly chụp ảnh cùng con trai

Cô trải lòng về việc nuôi con một mình: "Tôi nghĩ khó khăn lớn nhất vẫn còn phía trước, là khi con bắt đầu hỏi tôi những câu hỏi. Giờ thì chưa! Nhưng thà như vậy còn hơn để con ở cạnh một người cha tồi. Nhiều đứa trẻ đau khổ vì sự hiện diện nửa vời còn hơn là không có gì".

Theo báo Extra, cuối năm 2023, Jo phải làm xét nghiệm ADN để xác nhận quan hệ cha con. Việc Maiara mang thai bị lộ hồi tháng 6/2022, gây rạn nứt gia đình Jo. Vợ anh ban đầu phủ nhận, nhưng sau đó thừa nhận con là kết quả từ vụ ngoại tình. Hai người từng tuyên bố chia tay rồi tái hợp sau khoảng bốn tháng.

Maiara Quiderolly cáo buộc Jo không trả tiền cấp dưỡng nuôi con trai của họ

Sự nghiệp của Jo từng được kỳ vọng rất lớn. Anh trưởng thành từ Corinthians, sau đó sang CSKA Moscow năm 2005, ghi 44 bàn sau 77 trận và giành chức vô địch Nga cùng UEFA Cup. Thành tích này giúp anh chuyển đến Manchester City với mức phí kỷ lục 19 triệu bảng năm 2008. Nhưng tại Man City, Jo là một "quả bom xịt", chỉ ghi 6 bàn sau 42 trận trước khi bị đẩy sang Everton theo dạng cho mượn.

Sau thời gian ở Everton, anh tiếp tục trôi dạt qua Galatasaray, rồi quay về Brazil thi đấu cho Internacional và Atletico Mineiro, trước khi sang UAE (Al Shabab), Trung Quốc (Jiangsu Suning), Nhật Bản (Nagoya Grampus) và trở lại Corinthians thêm hai giai đoạn.