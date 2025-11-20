Cầu thủ 23 tuổi bị bắn tử vong vì vụ trả thù nhầm sau lùm xùm clip nhạy cảm

Umberto Catanzaro, một cầu thủ 23 tuổi người Ý, đã qua đời vào sáng 17/11 sau thời gian điều trị tại phòng hồi sức tích cực. Anh bị trúng đạn vào vùng bụng trong một vụ phục kích xảy ra ngày 15/9 và tử vong sau hơn hai tháng cấp cứu.

Cảnh sát cho biết vụ tấn công được dàn dựng nhằm trả thù bạn trai 17 tuổi của một cô gái, người bị cáo buộc đã phát tán một đoạn video nhạy cảm. Tuy nhiên, khi kẻ tấn công nổ súng, viên đạn trượt mục tiêu và trúng vào Umberto - người đang ngồi cùng trên chiếc xe Smart Fortwo với thiếu niên 17 tuổi đó.

Theo nguồn tin điều tra, nhóm tấn công gồm một người đàn ông khoảng 46 tuổi, được cho là có liên hệ với một băng nhóm địa phương; người này đến hiện trường bằng xe tay ga bị đánh cắp, đi cùng con trai 16 tuổi mang súng và một nghi phạm thứ ba.

Umberto Catanzaro, 23 tuổi, qua đời vì bị trả thù nhầm

Sau khi bị bắn, dù tổn thương nặng, Umberto vẫn tự bò đến nhà bố vợ để cầu cứu. Bố vợ sau đó đưa anh đi bệnh viện. Thiếu niên 17 tuổi có mang theo súng tại thời điểm xảy ra vụ phục kích nhưng không bắn trả ngay lập tức.

Umberto được đồng đội và các câu lạc bộ cũ nhớ đến là một cầu thủ chạy cánh có kỹ thuật, sở trường chân trái và có duyên với bàn thắng. Luigi Testa, giám đốc kỹ thuật của Rione Terra Calcio, nói Umberto là "một chàng trai tử tế, lễ phép" và để lại ấn tượng tốt dù chỉ thi đấu cho đội trong vài tháng.

Anh cũng từng thi đấu cho Monteruscello Calcio tại Pozzuoli; đội bóng này đã đăng lời tiếc thương trên mạng xã hội. Truyền thông địa phương cho biết Umberto không tham gia mâu thuẫn giữa các băng nhóm.

Dù vậy, hai ngày sau vụ nổ súng, cảnh sát thu được một khẩu súng từ người bạn 17 tuổi của Umberto - khẩu súng mà trước đây từng xuất hiện trong ảnh chụp cùng anh.

Cảnh sát đã tiến hành bắt giữ bốn người liên quan vào ngày 19/10, và bắt thêm nghi phạm thứ năm vào ngày 5/11. Cuộc điều tra về vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.