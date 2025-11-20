Trai đẹp tập gym từ bé, đến năm 18 tuổi thể hình phát triển đồ sộ cực dị khiến tất cả choáng váng

Trong làng thể hình thế giới, Jeff Seid là cái tên không còn xa lạ với những ai yêu thích fitness. Sinh năm 1994 tại Mỹ, Jeff nổi bật ngay từ những ngày đầu tiên nhờ gương mặt điển trai, vóc dáng cân đối và đặc biệt là thân hình phát triển theo tỷ lệ “vàng” điều khiến anh trở thành biểu tượng cho phong cách thể hình “aesthetic” hiện đại.

Jeff Seid - VĐV thể hình người Mỹ

Jeff bắt đầu tập gym từ khi mới 14 tuổi. Với sự quyết tâm và kỷ luật nghiêm ngặt, anh nhanh chóng tạo dựng hình thể hoàn hảo với cơ bắp săn chắc, bụng phẳng, vai và tay phát triển nổi bật nhưng vẫn giữ được sự cân đối và thẩm mỹ. Đây chính là lý do Jeff không chỉ được chú ý trong các cuộc thi thể hình mà còn trở thành fitness influencer nổi tiếng toàn cầu.

Năm 18 tuổi, Jeff đạt IFBB Pro status, trở thành một trong những vận động viên trẻ nhất nhận danh hiệu này. Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh chủ yếu tập trung vào Classic Physique – hạng mục đòi hỏi thân hình cân đối, cơ bắp rõ nét nhưng không quá đồ sộ, khác biệt với các VĐV trong làng bodybuilding. Nhờ vậy, Jeff Seid vừa giữ được vẻ mạnh mẽ, nam tính, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, dễ dàng chiếm cảm tình của đông đảo người hâm mộ.

Ngoài việc thi đấu, Jeff còn là một influencer đình đám trên mạng xã hội. Instagram và YouTube của anh tràn ngập những video chia sẻ bí quyết tập luyện, chế độ dinh dưỡng, và cả những khoảnh khắc đời thường. Điều này khiến anh trở thành hình mẫu lý tưởng cho các bạn trẻ muốn xây dựng cơ thể khỏe mạnh, đẹp mắt.

Điểm khiến Jeff Seid thực sự gây sốc chính là thân hình “cực dị” nhưng vẫn đẹp mắt. Những đường nét cơ bắp nổi bật, kết hợp tỷ lệ cân đối, khiến anh vừa giống tượng tạc vừa đầy sức sống. Không ít người nhận xét rằng, Jeff hội tụ đủ hai yếu tố sức mạnh và thẩm mỹ.