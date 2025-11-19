Xuân Son lập công ngày tái xuất nhưng ĐT Việt Nam chỉ thắng nhẹ Lào

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

ĐT Lào 0-2 ĐT Việt Nam

Trận đấu kết thúc:

Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0 trong chuyến làm khách trước đội tuyển Lào.

Phút 90+3: VÀO! Tuấn Hải ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Phút 90: ĐT Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng, Trương Tiến Anh thay cho Hai Long.

Phút 77: Tuyển Việt Nam hưởng quả đá phạt trực tiếp sau pha Tuấn Hải bị cầu thủ Lào phạm lỗi. Hai Long thực hiện cú đá phạt nhưng không gây nguy hiểm cho khung thành đối thủ.

Phút 67: VÀO! 1-0 cho Việt Nam. Nguyễn Xuân Son mở tỉ số trên chấm 11m.

Xuân Son ghi bàn cho Việt Nam

Phút 60: Tuấn Hải đối mặt thủ môn tuyển Lào, cú dứt điểm đi vọt xà ngang.

Phút 52: KHÔNG VÀO! Từ pha chọc khe sắc nét của Hoàng Đức, Tuấn Hải băng xuống rất nhanh, thoát khỏi sự đeo bám của hậu vệ Lào. Tuy nhiên, ở pha dứt điểm cuối cùng, tiền đạo Việt Nam sút chưa đủ hiểm, cú sút đưa bóng đi thiếu lực và không gây khó cho thủ môn đối phương.

Phút 47: Xuân Son có cơ hội đầu tiên

Phút 46: Đội tuyển Việt Nam có 4 sự thay đổi cầu thủ

Xuân Son - Tuấn Hải - Gia Hưng - Hai Long vào thay cho Văn Vĩ - Thành Long - Văn Đô - Tiến Linh.

Hiệp 2 bắt đầu!

Hiệp 1: Tuyển Việt Nam và tuyển Lào tạm hòa nhau với tỉ số 0-0.

Phút 45: Tuyển Việt Nam có 2 tình huống tấn công nguy hiểm nhưng chưa thể chọc thủng lưới đối thủ.

Phút 42: Hiệp 1 đang trôi về những phút cuối, nhưng tuyển Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc ghi bàn khung thành đối phương, các pha lên bóng thiếu sự sắc bén và chưa thể tạo ra bàn thắng.

Phút 36: ĐT Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội

Hoàng Đức chuyền bóng vào khu cấm địa, bóng chạm chân một cầu thủ Lào, tạo điều kiện để thoát xuống dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Lokphathip đã kịp phản xạ, cứu thua cho Lào.

Phút 30: Nguy hiểm, không vào!

Quang Vinh chọc khe như dọn cỗ, Tiến Linh đối mặt với thủ môn tuyển Lào nhưng bỏ lỡ cơ hội thành bàn.

Phút 25: ĐT Việt Nam vẫn đang bế tắc trong việc triển khai tấn công, trong khi đó tuyển Lào lại gây khó khăn cho hàng thủ của Việt nam.

Phút 20: KHÔNG VÀO!

Tuyển Việt Nam tổ chức đợt lên bóng nguy hiểm. Văn Vĩ khéo léo nhả bóng ra sau, tạo điều kiện cho Hoàng Đức ập vào dứt điểm bằng chân trái trong khu cấm địa, nhưng cú sút đi hơi cao, bóng bay vọt xà ngang.

Văn Vĩ đang hoạt động tốt bên cánh trái

Hoàng Đức gây nguy hiểm cho khung thành tuyển Lào

Phút 15: Tiến Linh nhận bóng, xoay người khéo léo để vượt qua một cầu thủ Lào. Thay vì thực hiện đường chọc khe, anh quyết định dứt điểm ngay từ ngoài vòng cấm, nhưng cú sút đi hơi cao, bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số.

Tiến Linh bỏ lỡ nhiều cơ hội

Phút 11: Tuyển Việt Nam dâng cao ép sân đối phương nhưng không tìm kiếm được cơ hội ghi bàn.

Phút 6: Tiến Linh nhận bóng đường chuyền của Quang Hải, tuy nhiên pha dứt điểm không thành bàn.

Phút 2: Đội tuyển Lào nhập cuộc tốt, ngay phút thứ 2 thủ môn Văn Lâm đã phải đối mặt với cú sút hiểm hóc của tiền đạo Bounphachan Bounkong bên phía tuyển Lào.

Trận đấu bắt đầu!

Đội tuyển Việt Nam hát Quốc ca trước trận đấu:

Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm;

Hậu vệ: Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng;

Tiền vệ: Lê Văn Đô, Nguyễn Hoàng Đức, Lê Phạm Thành Long, Cao Quang Vinh;

Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Vĩ.

Đội hình râ sân ĐT Lào:

Anoulak Vilaphonh, Phoutthavong Sangvilay, Sonevilay Phetviengsy, Phetdavanh Somsanith, Chanthavixay Khounthoumphone, Damoth Thongkhamsavath, Chony Wenpaserth, Soukphachan Leuanthala, Vongsakda Chanthaleuxay, Buonphaeng Xaysombath, Bounphachan Bounkong

Đội tuyển Việt Nam ra sân trong trang phục áo trắng, quần trắng trong trận với tuyển Lào.

THÔNG TIN TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Lào trong khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào lúc 19h00 ngày 19/11/2025 tại Sân quốc gia KM16, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam trong năm 2025.

Gia đình cầu thủ Duy Mạnh, Thành Chung, Tuấn Hải đến động viên con trước trận đấu:

Cục diện bảng F vòng loại Asian Cup

Sau 4 lượt trận, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ 2 tại bảng F với 9 điểm (3 chiến thắng, 1 thất bại). Kết quả trước tuyển Lào có ý nghĩa quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Đánh giá đối thủ

Lào khó có khả năng gây ra nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam. Ở trận đấu gần nhất, họ thất bại 1-5 trước Malaysia, cho thấy hàng thủ lỏng lẻo và khả năng chống chịu hạn chế. Dù có xu hướng thi đấu phòng ngự và phản công, đội tuyển Lào vẫn bị xem yếu hơn so với trình độ và kinh nghiệm của Việt Nam.

Lối chơi của Lào nhiều khả năng sẽ là co cụm, kéo đội hình thấp để hạn chế bàn thua. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ dễ rơi vào thế bị ép sân hoàn toàn trong suốt thời gian thi đấu.

Ở chiều ngược lại, tuyển Việt Nam bước vào cuộc đối đầu với lực lượng chất lượng hơn hẳn. Đáng chú ý, chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Sơn đã trở lại sau chấn thương và sẵn sàng góp mặt. Đây sẽ là “vũ khí” đáng chú ý giúp Việt Nam tăng thêm sức mạnh tấn công.

HLV Kim Sang-sik hướng đến chiến thắng

Trả lời họp báo trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ:

“Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các cầu thủ đều duy trì phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng”, thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Nói về nhiệm vụ then chốt của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu duy nhất vẫn là 3 điểm, bất chấp phía trước còn những thử thách lớn hơn. “Tháng 3 năm sau chúng tôi còn trận đấu rất quan trọng gặp Malaysia trong cuộc chiến giành vé dự VCK Asian Cup. Nhưng trước mắt, đội tuyển phải thắng ở trận đấu ngày mai. Một chiến thắng sẽ tạo sự hưng phấn, nâng cao tinh thần cho chặng đường tiếp theo”.