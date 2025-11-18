HLV Kim Sang-sik: "Xuân Son ghi bàn, tuyển Việt Nam thắng Lào khép lại 2025 trọn vẹn"

Ngày 18/11 tại Viêng Chăn, HLV trưởng Kim Sang-sik và đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã tham dự họp báo trước trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam, trong khuôn khổ lượt về Vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik dành nhiều thời gian nói về ý nghĩa đặc biệt của trận đấu cuối cùng trong năm 2025 đối với đội tuyển Việt Nam. Ông khẳng định đây không chỉ là một trận đấu mang tính tổng kết, mà còn là cơ hội để toàn đội khép lại năm thi đấu bằng một kết quả trọn vẹn.

“Đây là trận đấu quan trọng để khép lại năm nay một cách tốt đẹp. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các cầu thủ đều duy trì phong độ ổn định. Mục tiêu của toàn đội là thi đấu tự tin và giành chiến thắng”, thuyền trưởng người Hàn Quốc nhấn mạnh.

Nói về nhiệm vụ then chốt của tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik khẳng định mục tiêu duy nhất vẫn là 3 điểm, bất chấp phía trước còn những thử thách lớn hơn. “Tháng 3 năm sau chúng tôi còn trận đấu rất quan trọng gặp Malaysia trong cuộc chiến giành vé dự VCK Asian Cup. Nhưng trước mắt, đội tuyển phải thắng ở trận đấu ngày mai. Một chiến thắng sẽ tạo sự hưng phấn, nâng cao tinh thần cho chặng đường tiếp theo”, ông Kim chia sẻ.

HLV Kim Sang-sik họp báo trước trận đấu

Về khả năng ra sân của Xuân Son, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: “Trước hết, tôi rất vui mừng khi Son trở lại ĐTQG. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình và tất cả những người đã hỗ trợ Son trong thời gian dài vừa qua. Tôi cũng cảm ơn CLB Nam Định vì đã nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn khi thiếu vắng Son. Với đội tuyển, sự trở lại của cậu ấy giúp chúng tôi có thêm một lựa chọn chất lượng. Tôi hy vọng ngày mai Son sẽ có cơ hội ghi bàn và để lại dấu ấn”.