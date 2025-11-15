Xuân Son gây sốt với mái tóc xoăn bồng bềnh tại Lào

Ngày 15/11, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Viêng Chăn (Lào) để bắt đầu hành trình chuẩn bị cho trận lượt về với đội tuyển Lào trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Chuyến bay diễn ra thuận lợi, toàn đội nhanh chóng ổn định nơi ăn nghỉ và bước vào giai đoạn cuối cùng của kế hoạch chuẩn bị.

Ngay sau khi đặt chân tới thủ đô Lào, ban huấn luyện quyết định cho các cầu thủ nghỉ hoàn toàn trong buổi chiều cùng ngày nhằm đảm bảo thể lực và giúp cả đội thích nghi với điều kiện thời tiết, di chuyển. Đây cũng là quãng nghỉ quan trọng để các cầu thủ hồi phục sau lịch thi đấu dày đặc ở cấp CLB.

Có mặt tại Lào, dàn cầu thủ Việt Nam có tinh thần cực thoải mái, tiền đạo Xuân Son gây chú ý với mái tóc xoăn bồng bềnh tương tác cùng các đồng đội. Đây là trận đấu đầu tiên của Xuân Son cho tuyển Việt Nam kể từ chấn thương tại ASEA Cup 2024.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên tại Viêng Chăn vào chiều 16/11. Ba ngày kế tiếp sẽ là khoảng thời gian quan trọng để ban huấn luyện rà soát đội hình, hoàn thiện chiến thuật và chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào 19h00 ngày 19/11/2025 trên sân vận động quốc gia Lào.



