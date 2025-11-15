Diễn biến U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan: U22 Việt Nam dồn lên tìm kiếm bàn thắng

Diễn biến U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam 0-1 U22 Uzbekistan Bàn thắng: Khamidov 4'

Hiệp một khép lại. Tỉ số là 1-0 nghiêng về U22 Uzbekistan.

Phút 41: Nguy hiểm!! Nỗ lực của Viktor Lê và Đình Bắc mang về thêm một tình huống tấn công cho U22 Việt Nam. Nhưng rất tiếc bàn thắng vẫn chưa đến.

Phút 31: Không vào!! Minh Phúc có bóng trước vòng cấm địa và tung cú sút bất ngờ. Tuy nhiên, một lần nữa thủ môn đội bạn đã làm chủ tình hình.

Phút 22: U22 Việt Nam đã có tình huống dứt điểm nhưng Đình Bắc không thể gây khó khăn cho thủ môn đối phương.

Phút 14: Nỗ lực tấn công của U22 Việt Nam chưa mang tới hiệu quả đáng kể. U22 Uzbekistan cho thấy khả năng kiểm soát bóng và pressing rất tốt.

Phút 4: Tỉ số là 1-0 cho U22 Uzbekistan. Từ một đường tạt bóng bên cánh phải của cầu thủ mang áo số Karimov, Khamidov băng vào dứt điểm, mở tỷ số cho U22 Uzbekistan.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.





Đội hình U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

U22 Việt Nam: Trung Kiên (thủ môn), Lý Đức, Hiểu Minh, Nhật Minh, Phi Hoàng, Minh Phúc, Quốc Cường, Văn Trường, Đình Bắc, Viktor Lê, Lê Văn Thuận

U22 Uzbekistan: Rustamov Umar (thủ môn), Khamidov, Murtazaev, Khayrullaev, Karimov, Yorkinboev, Rustamov, Jumaev, Rejabaliev, Tulkunbekov, Abdullaev, Ibraimov

U22 Việt Nam sử dụng bộ ba tấn công Đình Bắc, Viktor Lê, Văn Thuận với quyết tâm chiến thắng trước U22 Uzbekistan.

Thông tin trước trận U22 Việt Nam vs U22 Uzbekistan

Cục diện giải đấu

U22 Việt Nam đang tạm thời xếp nhì bảng Panda Cup 2025. Nếu thắng Uzbekistan, U22 Việt Nam sẽ vươn lên ngôi đầu và tạo sức ép lên U22 Hàn Quốc.

Phong độ 4 trận gần nhất

U22 Việt Nam

U22 Uzbekistan

Video bàn thắng U22 Việt Nam 1-0 U22 Trung Quốc