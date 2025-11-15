Ronaldo 40 tuổi rồi đừng hành xử như trẻ con nữa!

Cristiano Ronaldo ở tuổi 40 đã có hơn 20 năm chinh phục đỉnh cao, nhưng hình ảnh của anh gần đây khiến nhiều người phải đặt câu hỏi liệu tuổi tác có làm anh chững chạc hơn?

Rạng sáng 14/11/2025, trong trận Bồ Đào Nha gặp Ireland ở vòng loại World Cup, Ronaldo đã phải rời sân sớm ở phút 61 sau khi nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nguyên nhân là pha vung cùi chỏ vào lưng Dara O'Shea, được VAR xác nhận là hành vi bạo lực. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo trong 226 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.

Ronaldo thể hiện thái độ sau khi bị truất quyền thi đấu

Ronaldo thúc cùi chỏ vào đối phương

Hình ảnh Ronaldo rời sân với ánh mắt vừa thất vọng vừa mỉa mai, thậm chí vỗ tay hướng về khán giả Ireland, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo bình luận của HLV đội Ireland, Heimir Hallgrimsson, pha hành xử này là ngốc nghếch và phản ánh tâm lý bốc đồng trong thời điểm căng thẳng.

Chiếc thẻ đỏ không chỉ ảnh hưởng đến Bồ Đào Nha do phải chơi thiếu người hơn 30 phút cuối trận và thua 0-2 mà còn đặt dấu hỏi về khả năng Ronaldo ra sân ở những trận đầu World Cup 2026, nếu bị treo giò theo quy định bạo lực.

Ronaldo sao cứ để cảm xúc lấn át như thế?

Chiếc thẻ đỏ và cách hành xử cho thấy rằng ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ cái tôi lớn, vẫn khát khao khẳng định bản thân và chưa thực sự chín chắn trong cách xử lý cảm xúc. Nhìn vào toàn bộ diễn biến sáng nay, chiếc thẻ đỏ trực tiếp không chỉ là khoảnh khắc bốc đồng, mà còn phản ánh thái độ chưa chín chắn của một cầu thủ lẽ ra nên làm gương cho thế hệ trẻ. Ở độ tuổi này, các huyền thoại thường biết kiềm chế cảm xúc, giữ hình ảnh điềm tĩnh trên sân và để chuyên môn nói thay, nhưng Ronaldo lại chọn thể hiện sự thất vọng một cách công khai, thậm chí pha vỗ tay mỉa mai khán giả Ireland càng làm tăng cảm giác anh chưa thực sự "có tuổi".

Phân tích từ góc độ chuyên môn, cú thẻ đỏ là hành vi nguy hiểm, không chỉ gây bất lợi về chiến thuật (Bồ Đào Nha mất người hơn 30 phút và thua 0-2), mà còn đặt câu hỏi về khả năng dẫn dắt tinh thần đội tuyển của anh. Hình ảnh này cho thấy một mâu thuẫn rất lớn, Ronaldo vẫn là biểu tượng của sự kỷ luật, nhưng đôi khi chính cái "cái tôi siêu to" của anh lại phá hỏng hình tượng ấy.

Tuổi 40 nhưng vẫn gây tranh cãi của Ronaldo

Nhìn rộng ra, hành xử này cũng phản ánh áp lực của một siêu sao ở tuổi 40 vì vẫn phải cạnh tranh, vẫn phải được nhắc đến, nhưng đồng thời phải đối mặt với những giới hạn về thể lực, tâm lý và quan trọng nhất là cách kiểm soát cảm xúc. Chiếc thẻ đỏ với CR7 không chỉ là một khoảnh khắc "mất bình tĩnh", mà còn là lời nhắc nhở rằng danh tiếng và tuổi tác không tự động mang lại sự chín chắn.

Ngay cả với những huyền thoại vĩ đại nhất, cảm xúc vẫn có thể vượt quá lý trí, và hình ảnh cá nhân đôi khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi một khoảnh khắc bốc đồng trên sân.