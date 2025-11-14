Ronaldo cả giận mất khôn

Trong chuyến làm khách đầy sóng gió tại sân Aviva Stadium (Dublin) rạng sáng 14/11, đội tuyển Bồ Đào Nha bất ngờ nhận thất bại 0-2 trước Cộng hòa Ireland ở lượt trận vòng loại World Cup 2026. Tâm điểm của cuộc đối đầu không gì khác ngoài chiếc thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong lịch sử thi đấu quốc tế của Cristiano Ronaldo.

Biến cố lớn nhất xảy đến ở phút 59. Trong một pha tranh chấp không quá nguy hiểm, Ronaldo bất ngờ vung cùi chỏ vào lưng hậu vệ Dara O'Shea. Trọng tài ban đầu chỉ rút thẻ vàng, nhưng VAR yêu cầu xem lại tình huống và cuối cùng nâng lên thẻ đỏ trực tiếp. Đây là lần đầu tiên sau 226 trận khoác áo tuyển quốc gia, CR7 bị truất quyền thi đấu, một cột mốc không ai nghĩ sẽ xảy ra đối với cầu thủ mang băng đội trưởng Bồ Đào Nha.

Ronaldo chơi cùi chỏ đối phương

Ronaldo nhận thẻ vàng rời sân

Khi rời sân, Ronaldo còn gây chú ý khi vỗ tay mỉa mai hướng về khán giả Ireland, làm bầu không khí tại Aviva Stadium thêm phần căng thẳng. HLV Roberto Martínez tỏ ra không hài lòng với quyết định của trọng tài, nhưng vẫn thừa nhận Ronaldo đã chịu áp lực lớn trước những lời la ó liên tục từ khán đài.

Ronaldo có thái độ mỉa mai

Siêu sao Bồ Đào Nha còn làm hành đông giả vờ khóc

Việc chơi thiếu người khiến Bồ Đào Nha không thể lật ngược thế trận, trong khi Ireland phòng ngự chặt chẽ và thi đấu hưng phấn hơn bao giờ hết. Chiến thắng này giúp Ireland nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp, đồng thời tạo cú hích tinh thần quan trọng cho phần còn lại của chiến dịch vòng loại.

Đối với Bồ Đào Nha, thất bại này khiến họ gặp nhiều áp lực khi khoảng cách với các đội bám đuổi bị thu hẹp. Nguy hiểm hơn, Ronaldo chắc chắn bị treo giò trận tới và thậm chí có thể vắng mặt cả ở trận mở màn World Cup 2026 nếu Bồ Đào Nha giành vé dự giải.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn là niềm hy vọng lớn của tuyển Bồ Đào Nha, nhưng chiếc thẻ đỏ lần này đặt ra câu hỏi về tâm lý thi đấu của anh trong những khoảnh khắc căng thẳng.