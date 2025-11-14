Video: Ronaldo chơi xấu

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi sau trận thua bế tắc 0-2 của Bồ Đào Nha trước Cộng hòa Ireland tại vòng loại World Cup 2026 rạng sáng 14/11. Ở tuổi 40, người ta kỳ vọng CR7 sẽ là điểm tựa kinh nghiệm và sự điềm tĩnh cho tập thể, nhưng những gì anh thể hiện lại khiến giới chuyên môn và người hâm mộ phải lo lắng.

Đỉnh điểm là tình huống Ronaldo thúc cùi chỏ vào mặt cầu thủ Ireland trong một pha tranh chấp. VAR vào cuộc và trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho CR7. Quyết định này khiến cả sân đấu bùng lên những tiếng la ó, còn Bồ Đào Nha rơi vào thế bất lợi.

Ronaldo chơi xấu đối thủ phải nhận thẻ đỏ

Ronaldo vốn nổi tiếng với bản lĩnh thép, nhưng ở giai đoạn cuối sự nghiệp, việc phải gồng gánh kỳ vọng quá lớn có thể khiến anh mất đi sự tập trung cần thiết. Không ít chuyên gia nhận định CR7 đang nóng nảy hơn trước, thường xuyên phản ứng khi gặp khó khăn. Chiếc thẻ đỏ cũng khiến anh đối mặt nguy cơ bị treo giò thêm vì lỗi hành vi bạo lực, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình vòng loại của Bồ Đào Nha.

Ở loạt đấu cuối diễn ra ngày 17/11, Bồ Đào Nha chỉ cần đánh bại đội chót bảng Armenia trên sân nhà là chắc chắn giành vé trực tiếp góp mặt ở World Cup 2026. Tuy nhiên, theo quy định của FIFA, các hành vi bạo lực trên sân như đánh nguội hay dùng khuỷu tay có thể bị phạt từ một đến ba trận, tùy theo mức độ nghiêm trọng. Trường hợp cầu thủ chưa kịp thực hiện án phạt trong phần còn lại của vòng loại, án treo giò sẽ được tự động chuyển sang vòng chung kết World Cup. Như vậy, nếu bị phạt 2 trận Ronaldo sẽ phải vắng mặt ở trận đầu VCK World Cup 2026, nếu Bồ Đào Nha giành vé, hoặc thậm chí là 2 trận đầu World Cup.