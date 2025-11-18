Chiều ngày 18/11, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với U22 Hàn Quốc thuộc giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025. Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam để thua 0-1 trước đối thủ mạnh. Trong trận đấu đầy khó khăn, U22 Việt Nam thậm chí còn phải chơi thiếu người những phút cuối do tiền vệ Nguyễn Văn Trường gặp chấn thương và phải rời sân.

Cụ thể, phút 78 Văn Trường va chạm với cầu thủ Hàn Quốc chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng.



Văn Trường U22 Việt Nam chấn thương

Đây là thông tin không vui với U22 Việt Nam trong bối cảnh chỉ khoảng 3 tuần nữa sẽ diễn ra SEA Games 33. Văn Trường là đội trưởng, trụ cột trong lối thời của U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Đinh Thế Vinh.

U22 Việt Nam để thua U22 Hàn Quốc 0-1 tại Panda Cup 2025. Bàn thắng duy nhất của Kim Myung-jun ở phút 32 từ pha đánh đầu giúp Hàn Quốc dẫn trước. Việt Nam chơi thận trọng, phòng ngự chắc nhưng hiếm cơ hội nguy hiểm, hiệp 2 nỗ lực tấn công vẫn không ghi bàn. Rõ ràng tuyển Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm và tận dụng tình huống cố định, đồng thời rèn luyện kiểm soát thế trận trước các đội mạnh, chuẩn bị cho SEA Games và VCK U23 châu Á.