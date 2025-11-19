Xuân Son trở lại mạnh mẽ thật rồi!

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son được HLV Kim Sang-sik tung vào sân trong hiệp 2 trận đấu giữa tuyển Việt Nam với Lào trên sân vận động quốc gia Lào tối ngày 19/11 thuộc khuôn khổ bảng F vòng loại Asian Cup 2027.

Ngay từ khi vào sân Xuân Son với nền tảng thể lực mạnh mẽ đã tạo sự càn lướt khiến hàng thủ của tuyển Lào vất vả chống đỡ. Trong thời điểm tuyển Việt Nam bế tắc tìm kiếm bàn thắng Xuân Son vẫn là ngôi sao sáng chói.

Phút 68, tình huống bắt đầu từ pha đột phá đầy quyết tâm của Tuấn Hải trong khu cấm địa. Đường căng ngang của anh hướng vào trung lộ đã vô tình chạm vào tay một hậu vệ Lào, buộc trọng tài phải chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11m, Xuân Son giữ sự lạnh lùng tuyệt đối. Cú sút của anh đưa bóng đi chính xác, mở tỷ số và cũng đánh dấu ngày trở lại vô cùng ý nghĩa sau hơn một năm dài dưỡng thương. Đây không chỉ là bàn thắng quan trọng cho trận đấu, mà còn là khoảnh khắc cảm xúc đối với riêng Xuân Son, người đã nỗ lực không ngừng để trở lại sân cỏ trong màu áo tuyển Việt Nam.

Xuân Son ghi bàn thắng đầy lạnh lùng trên chấm 11m

Xuân Son hôn bóng trước khi sút phạt đền

Cú sút thành bàn

Sự trở lại mạnh mẽ của Xuân Son

Trước đó, Xuân Son gặp chấn thương gãy xương chân trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 giữa Việt Nam và Thái Lan. Ca chấn thương khiến anh phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu suốt gần một năm.