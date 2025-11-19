Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup: Bước tiến lớn đưa pickleball Việt Nam lên tầm cao mới

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup là "Grand Slam" đầu tiên của pickleball Việt Nam, một dấu mốc lịch sử thể hiện nỗ lực không ngừng của D-Joy trong hành trình chuyên nghiệp hóa bộ môn thể thao đang phát triển mạnh mẽ này.

Giải dự kiến quy tụ hơn 1.000 vận động viên, trong đó có gần 100 vận động viên quốc tế đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Hàn Quốc, New Zealand, Ấn Độ, Úc, Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc)…

Hệ thống tích điểm DRP chính thức kích hoạt: Bước ngoặt chuyên nghiệp

Tháng 3/2025, D-Joy công bố chuỗi giải đấu mang tầm quốc tế và bảng xếp hạng DRP (D-Joy Race Point) đánh dấu bước ngoặt quan trọng của pickleball Việt Nam có hệ thống xếp hạng vận động viên chuyên nghiệp.

Hệ thống giải đấu quốc tế của D-Joy được thiết kế và cố vấn bởi các chuyên gia quốc tế, trong đó DRP được xem là thước đo toàn diện phản ánh chính xác phong độ, sự ổn định và đẳng cấp thi đấu của từng tay vợt.

Điểm DRP được tính dựa trên thành tích tại các chặng đấu trong hệ thống D-Joy Tour, với các cấp độ D300 - D500 - D800 - D1500, tương ứng với độ khó và quy mô giải. Cơ chế này giúp người chơi dễ dàng theo dõi tiến trình phát triển cá nhân, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và cạnh tranh cao trong toàn bộ mùa giải.

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup là chặng cuối cùng ghi nhận thành tích của cả mùa thi đấu sôi động. Tại đây, ngoài giải thưởng "khủng", vận động viên còn có cơ hội nhận tối đa 1.500 điểm DRP - mức điểm cao nhất trong hệ thống. Chặng đấu này là bước ngoặt của bảng xếp hạng, có thể thay đổi toàn bộ cục diện DRP và quyết định ngôi vương pickleball Việt Nam 2025.

Với cơ chế tính điểm tiên phong trong khu vực, hệ thống DRP không chỉ là bảng xếp hạng, mà còn là nền tảng chuyên nghiệp của pickleball Việt Nam, góp phần định hình lộ trình phát triển bền vững cho vận động viên trong tương lai. DRP còn mang ý nghĩa chiến lược khi trở thành cầu nối giữa phong trào trong nước và tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, giúp pickleball Việt Nam sẵn sàng bước ra sân chơi khu vực và thế giới.

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup: Chặng cuối của vinh quang

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup, chặng cuối cùng của mùa giải, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30/11/2025 tại Cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn - tổ hợp sân mái che quốc tế lớn bậc nhất thế giới với 52 sân thi đấu hiện đại. Đây là dịp pickleball Việt Nam sánh vai với các nước trong bộ môn này thậm chí có những điểm vượt trội về quy mô cũng như chất lượng giải đấu. Theo đó, ở chặng cuối, D-Joy sẽ tung toàn lực để tạo nên một "Grand Slam" hoành tráng, xứng đáng với vị thế đỉnh cao của mùa giải.

Đặc biệt, giải ghi nhận sự góp mặt của các ngôi sao hàng đầu như Quang Dương, Phúc Huỳnh, Jack Munro, Amanda Hendry, Ryler DeHeart, Danni-Elle Townsend, Trịnh Linh Giang,… hứa hẹn mang đến những trận đấu đỉnh cao, bùng nổ cảm xúc và mãn nhãn khán giả.

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và quà tặng giá trị. Giải với sự đồng hành của Nhà tài trợ danh xưng chính thức Petrolimex - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn TTC (nhà tài trợ kim cương); Zocker Việt Nam (nhà tài trợ vàng); Jogarbola (nhà tài trợ bạc); JOMA, Thắng Lợi Group, Coca-Cola (nhà tài trợ đồng); Cùng nhiều thương hiệu lớn như Franklin, VietnamAirlines, Bệnh viện Nam Sài Gòn, V.LOOP, Grand Castella Vietnam, BBF, D-LUX Spa & Beauty, Potato Clothing, Wika, Nệm Vạn Thành, MBLand, ATAD, Tân Á Đại Thành, NPE Group, KSB, Dunlopillo,... góp phần nâng tầm chất lượng tổ chức và tạo nên một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, đẳng cấp.

Pickleball D-Joy Vietnam Masters - Petrolimex Cup không chỉ là nơi tranh tài đỉnh cao, mà còn là biểu tượng của sự trưởng thành trong phong trào pickleball Việt Nam - nơi vị thế được khẳng định, danh hiệu được vinh danh và huyền thoại mới được viết nên. Đây sẽ là cột mốc lịch sử cho bộ môn pickleball nói riêng và Việt Nam nói chung, cùng góp tiếng nói để phát triển thể thao Việt Nam trên đấu trường thế giới.

Bùng nổ truyền thông: Lan tỏa tinh thần pickleball

Giải dự kiến thu hút 50.000 khán giả trực tiếp và hơn 50 triệu lượt xem trên các nền tảng truyền hình và mạng xã hội. Các trận đấu sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV Thể Thao và livestream trên HTV-TMS, Pickleball D-Joy. Hàng trăm bài viết, phóng sự và tin tức từ các cơ quan báo chí uy tín cũng sẽ đồng loạt đăng tải, góp phần khắc họa hình ảnh pickleball - một môn thể thao mới mẻ, hiện đại, đầy tiềm năng và truyền cảm hứng.

Với định hướng phát triển pickleball trở thành môn thể thao hiện đại, thân thiện và phù hợp với mọi lứa tuổi, D-Joy cam kết tiếp tục mở rộng hệ thống sân chơi, phát triển đào tạo, tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp và lan tỏa tinh thần pickleball - kết nối cộng đồng, thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh và tích cực.

Thông tin giải đấu

Thời gian: Từ 25 - 30/11/2025

Địa điểm: Cụm sân Pickleball D-Joy Nam Sài Gòn. Số 61 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP.HCM

Link đăng ký: https://djoypickleball.com/tournament/e01cccda-79fd-47ca-b365-d3510da9a3e5

Hotline: 0702 0077 66