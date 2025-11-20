Bóng đá Malaysia bị phanh phui gian lận vẫn chưa bị xử thua, tuyển Việt Nam cần làm gì để đi tiếp ở Asian Cup?

Sau chiến thắng 2-0 trước Lào tối ngày 19/11, đội tuyển Việt Nam tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc đua giành tấm vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Trận đấu quyết định vị trí đầu bảng F sẽ diễn ra vào lượt trận cuối, tháng 3/2026, khi thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik chạm trán trực tiếp đối thủ lớn nhất.

Hiện tại, Malaysia dẫn đầu bảng với 15 điểm, trong khi Việt Nam đứng sau với 12 điểm. Cơ hội lật ngược thế cờ vẫn còn nguyên với tuyển Việt Nam. Nếu giành chiến thắng trước Malaysia, cả hai đội sẽ hòa điểm với 15 điểm sau 6 lượt trận. Tuy nhiên, theo thể thức của vòng loại Asian Cup, khi hai đội bằng điểm, kết quả đối đầu sẽ là tiêu chí phân hạng. Do ở lượt đi, Việt Nam từng để thua Malaysia 0-4, nên để vượt qua đối thủ trên bảng xếp hạng, Nguyễn Xuân Son và các đồng đội cần một chiến thắng cách biệt ít nhất 5 bàn trong trận lượt về.

Ngoài ra, còn một kịch bản “lý thuyết” cực hiếm nếu Malaysia thoát án xử thua trong vụ cầu thủ nhập tịch, điểm số và hiệu số vẫn giữ nguyên, và Việt Nam thắng lại với tỷ số 4-0, hai đội sẽ bằng nhau trên mọi chỉ số, dẫn tới việc phải đá luân lưu 11m để phân định ngôi nhất bảng.

Dù vậy, trận đấu tháng 3/2026 hứa hẹn cực kỳ kịch tính. Thầy trò Kim Sang-sik sẽ phải nỗ lực tối đa để tạo nên bất ngờ trước Malaysia, trong khi người hâm mộ Việt Nam cũng đang hồi hộp chờ đón màn so tài quyết định vận mệnh tấm vé dự Asian Cup 2027.