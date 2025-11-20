Phan Hiển vinh dự Huân chương Lao động hạng Ba, Khánh Thi có phản ứng gây chú ý

Phan Hiển (tên thật Nguyễn Đoàn Minh Trường) và bạn nhảy Đặng Thu Hương đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động theo Quyết định số 2230/QĐ-CTN ngày 18/11/2025.

Theo đó, quyết định ghi trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho: Vận động viên Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia; Vận động viên Đặng Thu Hương, Đội tuyển Khiêu vũ thể thao quốc gia. Lý do được nếu đã có thành tích thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Bạc Châu Á tại Giải Vô địch Khiêu vũ thể thao Châu Á và Vô địch Đông Nam Á năm 2025 tổ chức tại Việt Nam.

Hai VĐV Phan Hiển và Thu Hương được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba

Trên trang cá nhân Khánh Thi - vợ của Phan Hiển đã đăng bài viết chúc mừng chồng và bạn nhảy của chồng là Thu Hương. Khi một tài khoản bình luận chúc mừng Khánh Thi vì đã luôn ở bên chồng, nữ kiện tướng liền đáp: "Của chồng công vợ".

Khánh Thi luôn là người đứng sau hỗ trợ cho Phan Hiển và Thu Hương

Dù không được nằm trong danh sách trao danh hiệu nhưng suốt nhiều năm qua Khánh Thi luôn là hậu phương vững chắc, là HLV trực tiếp của Phan Hiển và Thu Hương trên các đấu trường trong nước, quốc tế.